VOCOlinc Wallet Tracker: Neue AirTag-Karte mit Wo ist?

Apples AirTag haben einen klaren Vorteil: Die „Genaue Suche“. Da der AirTag einen Ultrabreitband-Chip an Bord hat, kann man die Entfernung und Richtung zu einem verlorenen AirTag noch exakter bestimmen, wenn er sich in Reichweite befindet. Alle Drittanbieter-Produkte unterscheiden sich genau in diesem Punkt. Die „Genaue Suche“ bleibt Apples AirTag vorbehalten, ansonsten sind die Produkte aber funktionsgleich.

Wir haben euch ja schon zahlreiche Alternativen vorgestellt, unter anderem auch die AirTag-Karte von Seinxon. Nun will auch der gut bekannte HomeKit-Anbieter VOCOlinc mitmischen und macht den VOCOlinc Wallet Tracker (Amazon-Link) verfügbar. Hier handelt es sich ebenfalls um eine AirTag-Karte, die 85,5 Millimeter breit, 54 Millimeter hoch und nur 1,6 Millimeter dick ist. Die Karte kann einen bis zu 100 dB lauten Ton abspielen, die Blueototh-Reichweite liegt bei circa 120 Meter. Der Tracker ist nach Norm IP67 wasserdicht, allerdings verfügt die Karte über eine nicht austauschbare Batterie, die rund 3 Jahre hält. Danach ist die Karte Elektroschrott.

Der VOCOlinc Wallet Tracker kann bestens im Portemonnaie eingesetzt werden, natürlich lässt er sich auch im Rucksack oder Taschen transportieren. Die neue AirTag Karte von VOCOlinc ist mit 50,09 Euro nicht gerade günstig.

Seinxon Wallet Finder mit aufladbarem Akku

Die Tatsache, dass man den Akku im VOCOlinc Wallet Tracker nicht austauschen kann, ist für viele ein Ausschlusskriterium. Genau aus diesem Grund möchten wir an dieser Stelle noch einmal auf den Seinxon Wallet Finder aufmerksam machen, der ebenfalls im EC-Karten-Format daherkommt, aber über einen aufladbaren Akku verfügt. Wir haben die Seinxon Karte selbst im Einsatz und sind damit sehr zufrieden.

Mit dem Gutscheincode SX2023-APPGEFAHREN könnt ihr euch einen Seinxon Wallet Finder mit Versand und Gebühren für umgerechnet 30 Euro (zum Angebot) bestellen.