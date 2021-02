Volkswagen-Geschäftsführer: Wir haben keine Angst vor einem Apple Car

In den letzten Monaten kam Bewegung in die Berichterstattung zu einem möglichen elektrischen Auto von Apple, bisher bezeichnet als Apple Car oder iCar. Die intern als „Project Titan“ deklarierte Entwicklungsarbeit an einem selbstfahrenden elektrischen Fahrzeug soll bereits im Jahr 2014 gestartet worden sein, ein potentieller Marktstart könnte im Jahr 2024 erfolgen.

Nachdem mehrfach darüber berichtet wurde, dass Apple sich auch bereits in Gesprächen mit mehreren Automobilherstellern bezüglich der Fertigung des Apple Cars befinden würden – namentlich Hyundai und Kia – und die Aktien der Unternehmen daraufhin in die Höhe schossen, kann man absehen, dass eine Beteiligung Apples am Automobilmarkt selbigen wohl ordentlich durcheinander wirbeln würde.

Die Konkurrenz sieht sich zumindest aktuell noch nicht gefährdet, wenn man den Aussagen des Volkswagen Group-CEOs Herbert Diess gegenüber der Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (via Reuters) Glauben schenken mag. „Die Autoindustrie ist kein typischer Tech-Sektor, den man mit einem Schlag übernehmen kann“, so Diess gegenüber der Zeitung. „Das wird Apple nicht von heute auf morgen schaffen.“

„Dennoch, wir haben keine Angst“

Den Schritt von Apple könne der Volkswagen-Geschäftsführer jedoch durchaus nachvollziehen und nannte sie „logisch“ – immerhin verfüge das Unternehmen in genügend Expertise in den Bereichen Akku, Software und Design und ebenso tiefe Taschen, um diese Kompetenzen auszubauen, so der Bericht von Reuters. „Dennoch, wir haben keine Angst“, wird Diess zitiert. Der Volkswagen-Konzern plane, die für autonome Autos benötigte Software im eigenen Haus zu entwickeln, um im Wettbewerb mit Tech-Firmen auf dem Gebiet der Daten von Elektroautos bestehen zu können.

Ähnliche beschwichtigende Aussagen hatte es im Jahr 2006 auch vor dem geplanten Start der ersten iPhone-Generation von Seiten des Palm-CEOs gegeben. Zu diesem Zeitpunkt war Palm einer der führenden Smartphone-Hersteller am Markt und erklärte, Apple würde in Bezug auf Smartphones „nicht den Dreh herausbekommen“. Was dann in den folgenden Jahren geschah und welchen Marktanteil Palm mittlerweile am Smartphone-Markt hat, dürfte allseits bekannt sein.