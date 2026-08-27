Volvo rüstet Spatial Audio mit Dolby Atmos für CarPlay nach

Ein hochwertiges Sound-System im Auto kann Musik auf das nächste Level heben. Besonders guten Klang gibt es bald bei Volvo, die jetzt ein Musik-Upgrade für CarPlay vorgestellt haben. Für die Fahrzeugmodelle Volvo EX60, EX90 und ES90, die über ein Bowers & Wilkins-Soundsystem verfügen, gibt es fortan Support für Spatial Audio mit Dolby Atmos.

Wer sich bei der Bestellung für das Premium-Soundsystem von Bowers & Wilkins entschieden hat, kann mit insgesamt 25 Hochleistungslautsprechern ein mehrdimensionales und immersives Klangerlebnis genießen, bei dem Musik im gesamten Innenraum verteilt wird. Spatial Audio mit Dolby Atmos sorgt dafür, dass Musik, Live-Auftritte oder Podcasts mehr Tiefe und Detailreichtum bieten, um Audioinhalte erlebbarer zu machen.

Apple Music hält großen Katalog für Spatial Audio bereit

Um von den Vorteilen zu profitieren, wird natürlich entsprechendes Audio vorausgesetzt, das Spatial Audio mit Dolby Atmos unterstützt. Bei Apple Music gibt es eine große Auswahl an Musik in 3D-Audio, sodass einem immersiven Musikerlebnis nichts im Weg steht.

Da einige Funktionen auch ein Update seitens der Autohersteller benötigen, reicht ein einfaches iPhone-Update nicht aus. Volvo gibt an, dass die neuen Funktionen in Europa, den USA und Kanada verfügbar gemacht werden, lässt allerdings den genauen Zeitpunkt für das Update offen. Der Zeitpunkt der Verfügbarkeit kann dabei je nach Fahrzeugmodell variieren.