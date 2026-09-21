Vonmählen: Fünf Schutzhüllen für die neue iPhone 18 Pro-Generation vorgestellt

In der Vergangenheit haben wir bereits einiges an Zubehör für iPhones und Co. vom norddeutschen Unternehmen Vonmählen vorgestellt. Mit dem Release der neuen iPhone 18 Pro-Generation hat Vonmählen auch gleich einige Backcover und Folio Cases im Portfolio, von denen wir euch einige Exemplare in aller Kürze präsentieren wollen. Die Cases und Folios sind wie viele andere Schutzhüllen weiterer Hersteller auch mit der Vorgänger-Generation, dem iPhone 17 Pro (Max), kompatibel.

Vonmählen Soft Silicone Case 2

Den Anfang macht das Soft Silicone Case 2, das für das iPhone 18 Pro beziehungsweise iPhone 18 Pro Max angeboten wird und in den Farben Cream, Black, Burgundy, Light Blue und Dark Brown erhältlich ist. Zum Einsatz kommt laut Hersteller die überarbeitete „EverSoft Technology 2.0“, die für eine besonders weiche Oberfläche sorgen soll. Im Inneren befindet sich ein Mikrofaserfutter, während erhöhte Kanten den Schutz von Display und Kamera unterstützen. Auch ein Fallschutz nach militärischem Standard aus bis zu 2,4 Metern Höhe ist gegeben.

Zur Ausstattung gehören außerdem ein integrierter MagSafe-Ring sowie Aluminiumtasten. Der Bereich für die Camera Control ist so ausgeführt, dass die Bedienung weiterhin präzise möglich ist. Die Hülle besteht aus zu bis zu 69 Prozent aus recycelten Materialien. Das Soft Silicone Case 2 kann entweder im Webshop von Vonmählen oder auch bei Amazon für jeweils 39,99 Euro bestellt werden.

VONMÄHLEN Soft Silicone Case 2 Dark Brown kompatibel mit iPhone 18 Pro Soft Silicone Case 2: Weiche Silikonhülle aus recycelten Materialien, mit Mikrofaserfutter, kompatibel mit iPhone und MagSafe.

Passform: Kompatibel mit iPhone 18 Pro.

Vonmählen Transparent Case 3 + Kickstand

Weiter geht es mit einem sehr praktischen und die neuen Farben der iPhone 18 Pro-Generation zur Geltung kommen lassenden Case. Das Vonmählen Transparent Case 3 + Kickstand ist eine transparente Schutzhülle für das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max. Im Mittelpunkt steht ein integrierter Standfuß, mit dem sich das Smartphone ohne zusätzliches Zubehör aufstellen oder anlehnen lässt. Das Case besteht aus kristallklarem, kratzfestem Material und soll durch einen Anti-Vergilbungsschutz seine Transparenz langfristig bewahren.

Auch ein nahtlos integrierter MagSafe-Ring für magnetisches Zubehör, integrierte Aluminiumtasten sowie ein präzise eingepasster Button für die Camera Control sind mit an Bord. Vonmählen gibt zudem einen Fallschutz aus bis zu 2,4 Metern nach dem Militärstandard MIL-STD-810H an. Nach Angaben des Herstellers werden bei der Hülle zudem 67 Prozent recycelte Materialien eingesetzt. Das Transparent Case 3 + Kickstand ist ab sofort im Vonmählen-Webshop mit silberfarbenen Akzenten zum Preis von 44,99 Euro erhältlich.

Vonmählen Fabric Case

Apple bietet anstelle des früheren Leder-Backcases mittlerweile eine Variante mit einer Textil-Rückseite an. Auch Vonmählen folgt mit dem Fabric Case, das erstmals für die iPhone 18 Pro-Generation erhältlich ist, diesem Trend. Das Fabric Case ist in den vier Farben Black, Dark Brown, Dark Blue und Dark Green verfügbar und wird als „Premium-Hülle aus gewebtem Textil“ angepriesen. Die Oberfläche besteht aus einem gewebten Tech-Garn, dessen Material im Labor auf seine Belastbarkeit geprüft und neben einer hohen Widerstandsfähigkeit auch eine textile Haptik bietet.

Erhöhte Kanten an Kamera und Display sorgen für zusätzlichen Schutz, während der angegebene Fallschutz Stürze aus bis zu 2,4 Metern Höhe abdeckt. Für die Camera Control ist ein spezieller Button integriert, der eine präzise Bedienung ermöglichen und das Bedienelement gleichzeitig schützen soll, zudem gehören CNC-gefräste Metalltasten, die laut Hersteller einen definierten Druckpunkt bieten, zum Gesamtpaket. Das Case unterstützt MagSafe und ist damit für entsprechendes magnetisches Zubehör ausgelegt. Bei der Herstellung kommen nach Angaben des Anbieters auch zu 77,5 Prozent recycelte Materialien zum Einsatz. Bei Amazon ist das Vonmählen Fabric Case bisher noch nicht erhältlich, aber im Webshop des Herstellers kann die Schutzhülle in allen vier Farben für 49,99 Euro sowohl für das iPhone 17 Pro und 18 Pro, als auch für das iPhone 17 Pro Max und 18 Pro Max bestellt werden.

Vonmählen Vegan Leather Folio und Fabric Folio

Zwei ganz besondere Schutzhüllen haben wir uns für den Schluss aufgespart, nämlich das Vonmählen Vegan Leather Folio und das Vonmählen Fabric Folio. Das Vonmählen Vegan Leather Folio besteht aus Kunstleder-Material und ist in den Farben Schwarz und Braun erhältlich – offiziell für die iPhone 17 Pro-Generation, aber auch passend für das neue iPhone 18 Pro (Max). Das Vonmählen Fabric Folio, das aus den gleichen Materialien wie das oben bereits beschriebene Fabric Case des Unternehmens besteht, ist in einer schwarzen Farbvariante zu haben.

Beide Folios kombinieren eine iPhone-Schutzhülle mit einem abnehmbaren Folio und integriertem Wallet für drei Kredit- oder Kundenkarten und Bargeld. Der magnetische Folio-Umschlag lässt sich per MagSafe vom Folio trennen, so dass das Case auch als schlankere Backcase-Variante genutzt werden kann. Eine magnetische Lasche zum Verschließen des Folios, ein weiches Innenfutter sowie erhöhte Kanten zum Display- und Kameraschutz gehören ebenfalls zu den Eigenschaften der beiden Kombi-Folios. Ergänzt wird die Ausstattung durch eine Standfunktion für die freihändige Nutzung sowie Metalltasten.

Das Vonmählen Vegan Leather Folio kann derzeit bei Amazon und im Vonmählen-Webshop in Schwarz und Braun für 49,99 Euro erworben werden. Wer sich stattdessen für das Vonmählen Fabric Folio interessiert, findet dieses in einer schwarzen Farbvariante für 69,99 Euro auf der Website des Herstellers.

VONMÄHLEN Vegan Leather Folio kompatibel mit iPhone 17 Pro, Braun 2-in-1 Funktion: Unsere Hülle verfügt über eine 2-in-1 Funktion (Hülle + Folio) und kombiniert Schutz und Folio in einem – für maximale...

Kompatibel mit magnetischem Zubehör: Dank integrierter Magnete lässt sich die Hülle einfach befestigen und bietet sicheren Halt für...

Auch in den nächsten Tagen werden wir euch noch weitere Cases und Schutzhüllen für die neuen iPhone 18 Pro-Smartphones hier im Blog vorstellen, darunter von Spigen, NOMAD und Decoded. Schaut also gerne vorbei, wenn ihr noch auf der Suche nach dem passenden Schutz für euer neues iPhone 18 Pro (Max) seid.