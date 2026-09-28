Waipu.tv Comfort: TV-Streaming für nur 1 Euro im Monat

Ich erwische mich ja selbst immer noch dabei, wie ich zwischendurch einfach mal im linearen Fernsehen herumzappe. Ich mag es einfach, durch die Sender zu wechseln und nach interessanten Sendungen Ausschau zu halten. Aktuell nutze ich dafür MagentaTV von der Telekom, aber es gibt auch noch genügend andere Optionen. Eine besonders günstige ist derzeit Waipu.tv.

Der bekannte TV-Streaming-Anbieter lockt derzeit mit einem neuen Angebot rund um das Waipu.tv Comfort Paket, das regulär 7,49 Euro pro Monat kostet. Aktuell könnt ihr euch das erste Jahr für nur 1 Euro im Monat sichern, also insgesamt 12 Euro pro Monat. Danach beträgt der Preis wieder 7,49 Euro und es ist eine monatliche Kündigung möglich.

Was Waipu.tv Comfort bietet und was nicht

Was ist alles mit dabei? Es gibt 260 TV-Sender, die meisten davon in HD-Auflösung. Keine HD-Auflösung, sondern mutmaßlich nur 720p gibt es für die privaten Sender von RTL und ProSieben. Waipu.tv Comfort bietet zwei gleichzeitige Streams, Restart & Pause sowie 50 Stunden Aufnahmespeicher. Die Sendungen werden dabei in der Cloud gespeichert und können dann zu einem von euch gewünschten Zeitpunkt gestartet werden.

Waipu.tv kann auf den verschiedensten Geräten genutzt werden, etwa Windows, macOS, iOS, Android, Amazon Fire TV Stick, Android TV, Apple TV, Samsung Smart TV und viele weitere Plattformen.

Ein Nachteil bei Waipu.tv: Die privaten Sender von RTL und ProSieben sind nur im heimischen WLAN empfangbar. Für die Nutzung im Mobilfunk ist eine zusätzliche Option notwendig, die 3 Euro im Monat kostet.

Wenn man einfach mal ein bisschen lineares Fernsehen mit allen wichtigen Sendern in einer App schauen möchte oder möglicherweise einen TV ohne festen SAT- oder Kabelanschluss aufrüsten möchte, dann ist das Waipu.tv Comfort Paket für nur 1 Euro im Monat sicherlich eine nette Option. Das Angebot gilt bis zum 30. September.