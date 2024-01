WakeMeHere: Ortsbasierter Wecker meldet sich am Zielbahnhof

Ich kenne die eine oder andere Person, die es bereits geschafft hat, so tief und fest im Zug einzuschlafen, dass die gewünschte Haltestelle verpasst wurde. Mit der passenden App würde das natürlich nicht passieren – und ein geeigneter Kandidat scheint WakeMeHere (App Store-Link) zu sein. Die App aus deutscher Entwicklung ist bereits im Jahr 2011 im App Store erschienen und war tatsächlich noch kein einziges Mal bei uns in den News – aber das ändern wir heute.

Bisher habe ich mir im Zug, immer wenn ich ein kleines Nickerchen machen wollte, einen klassischen Wecker gestellt. Natürlich mit ein bisschen Puffer zum Zielbahnhof. Und wie die Deutsche Bahn halt so ist, hat mein Wecker auch immer pünktlich geklingelt, der Zielort war aber noch in weiter Ferne.

WakeMeHere kann ganz einfach konfiguriert werden

Und genau hier kommt WakeMeHere ins Spiel. Die kostenlose Universal-App funktioniert standortbasiert und weckt euch dort, wo ihr wollt. Ihr könnt also einfach den gewünschten Zielbahnhof angeben oder einen frei wählbaren Ort kurz davor. Zudem lässt sich der Radius frei einstellen – in den Optionen lassen sich die maximalen 3 Kilometer auch frei anpassen. Und so weckt euch WakeMeHere dann beispielsweise 6 Kilometer vor dem Wolfsburger Hauptbahnhof, so dass ihr noch genügend Zeit habt, euch kurz zu sammeln und eure sieben Sachen zusammen zu packen.

Wichtig ist dabei ein Blick in die Einstellungen des Betriebssystems. Natürlich sollte euch WakeMeHere Mitteilungen senden können und immer auf euren Standort zugreifen dürfen, nicht nur wenn ihr die App gerade verwendet.

WakeMeHere kann kostenlos verwendet werden und beinhaltet Werbung, die ich bisher allerdings gar nicht entdecken konnte. Trotzdem könnt ihr sie mit einer kleinen Spende per In-App-Kauf für 1,99 Euro dauerhaft deaktivieren.