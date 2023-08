Wann findet die nächste iPhone-Keynote statt?

Bereits in der vergangenen Woche gab es die ersten Gerüchte über eine mögliche iPhone-Vorstellung am 13. September. Am Sonntag hat dann Mark Gurman zusätzlich dazu auch den 12. September in den Ring geworfen. Auf diesen Tag hat er sich nun, einige Tage später, festgelegt. Natürlich nicht, ohne sich noch eine Hintertür offen zu halten.

So schreibt der oftmals richtig liegende Apple-Experte auf Twitter: „Die Anzeichen deuten immer mehr auf den 12. September als Termin für das iPhone 15 hin, aber natürlich können sich die Dinge theoretisch noch ändern.“

Die Sache mit den Modellbezeichnungen

Interessante Details gibt es auch rund um die vorzustellenden iPhone-Modelle. So berichtet 9to5Mac darüber, dass im Beta-Code von tvOS 17 bisher vier neue iPhone-Modelle gelistet waren, die nun in der fünften Beta allerdings entfernt wurden. Konkret geht es um die folgenden Bezeichnungen:

iPhone15,4

iPhone15,5

iPhone16,1

iPhone16,2

Oftmals nutzt Apple für die Bezeichnungen eine Verbindung zu den verbauten Chips. iPhone15,4 und iPhone 15,5 könnten also für das iPhone 15 und iPhone 15 Plus stehen, die noch mit dem alten A16 Chip ausgestattet sind. Genau wie beispielsweise das iPhone 14 Pro, das als iPhone15,x bezeichnet wurde. iPhone 16,1 und iPhone16,2 dürften dann die neuen Pro-Modelle mit einem bisher nicht verwendeten Chip sein.

Interessant ist außerdem, dass im Code von tvOS zwei weitere bisher unveröffentlichte iPhone-Bezeichnungen gefunden wurden: iPhone14,1 und iPhone 14,9. Das deutet auf zwei neue Modelle mit dem A15 Chip hin. Was genau Apple mit diesen Varianten vorhat, ist absolut offen. Möglicherweise will man auch ältere Modelle wie das iPhone SE oder iPhone 13 mini mit einem USB-C-Anschluss ausstatten.