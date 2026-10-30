Warum das neue iPad mini auf 120 Hz ProMotion verzichtet

Ab dem 6. November ist auch das neue iPad mini der achten Generation erhältlich, das zwar ein neues OLED-Display, aber keine Unterstützung für ProMotion erhalten hat. Das bedeutet, dass das Display im iPad mini weiterhin mit 60 Hz statt mit 120 Hz läuft. Warum Apple dem neuen mini kein ProMotion spendiert hat, erklärt Dave Pakula, Apples Vizepräsident für Hardware-Design, so:

„Beim Display-Erlebnis geht es um mehr als nur eine einzelne Spezifikation. Eines der wirklich coolen Dinge an OLED ist, dass es tatsächlich diese extrem schnelle Pixelreaktionszeit hat. Sie ist also um mehr als eine Größenordnung schneller als die Pixelreaktionszeit eines LCD-Displays. Und das sorgt dafür, dass alles wirklich flüssig wirkt. Bewegungsunschärfe wird im Vergleich zu LCD deutlich reduziert. Wenn man das mit den anderen Aspekten kombiniert, die ich erwähnt habe – dem Kontrast, der Helligkeit und den Farben –, ist das einfach ein hammermäßiges Display.“

Wie so oft: Eine echte Aussage, warum man sich gegen ProMotion entschieden hat, sucht man vergeblich. Liest man ein wenig zwischen den Zeilen, ist Apple mit dem neuen OLED-Display aber auch ohne ProMotion zufrieden. Irgendwie muss man ja einen Unterschied zum iPad Pro herstellen, das sowohl auf OLED als auch auf ProMotion setzt. Die ersten Testberichte müssen zeigen, ob die Bildwiedergabe durch die neue OLED-Technik auch ohne ProMotion superflüssig ist.

Das sind die Vorteile von OLED

OLED ermöglicht eine hellere Anzeige (jetzt mit 600 statt 500 Nits), einen besseren Kontrast und echte Schwarzwerte. Laut Apples technischen Daten hat das neue iPad mini ein Kontrastverhältnis von 2.000.000:1. Das Display verfügt weiterhin über 326 Pixel pro Zoll und unterstützt den P3-Farbraum.

Apples kleinstes Tablet kommt am 6. November auf den Markt und hat einen großen Preis bekommen. Die Basisvariante mit eher mageren 128 GB Speicher startet ab 749 Euro, während ein Speicherupgrade auf 256 GB 130 Euro Aufpreis kostet. Diesmal bietet Apple das iPad mini nur in den zwei Farben Mitternacht und Polarstern an. Habt ihr vorbestellt?