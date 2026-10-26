Ich möchte niemanden dazu zwingen, ein Panzerglas auf dem äußeren Display des iPhone Duo aufzubringen, doch ich spreche an dieser Stelle eine dringende Empfehlung aus. Während viele Hüllen nur die Rückseite schützen, bleibt das Display komplett frei, sodass Kratzer fast unvermeidbar sind. Einige Cases bieten immerhin eine Art Bumper, damit der Bildschirm nicht sofort in Kontakt mit dem Untergrund kommt.

Obwohl Apple mit Ceramic Shield 2 ein starkes und kratzfestes Display verbaut, ist das iPhone Duo so konzipiert, dass man es im halb aufgeklappten Zustand auf das äußere Display stellen muss. Um Kratzer zu vermeiden, ist ein Panzerglas die richtige Wahl. Im Folgenden findet ihr Produkte, die das äußere Display schützen.

Das Panzerglas von Torras als Empfehlung

Sowohl beim iPhone 17 Pro als auch beim neuen iPhone 18 Pro habe ich das OrigArmor Panzerglas von Torras im Einsatz. Das 9H+ starke Glas fühlt sich wie eine zweite Haut an, und durch die 3D-Kanten ist kein spürbarer Übergang vorhanden. So ein Glas bietet Torras auch für das iPhone Duo an, das bis an den Rand geht. Daraus resultiert, dass die Kompatibilität mit Hüllen für das Frontdisplay nicht gegeben ist. Nutzt ihr zum Beispiel das Torras Ostand Q3 VegSkin Case für die Rückseite, bleibt nur der Titanrahmen vom Frontdisplay ungeschützt.

Durch den mitgelieferten Rahmen ist die Installation auf dem iPhone Duo kinderleicht, sodass eine blasenfreie Aufbringung innerhalb weniger Minuten möglich ist. Mit 39,99 Euro ist das Glas jedoch kein Schnäppchen.

Angebot TORRAS OrigArmor AR iPhone Duo für Panzerglas 3D Anti-Reflex 9H+,1 Stück... [Hinweis zur Kompatibilität] Das TORRAS OrigArmor AR Panzerglas für iPhone Duo ist nur mit Hüllen ohne Rahmen um das Außendisplay kompatibel.

【9H+ Schutz – bis 3,66 m sturzgetestet】 Das robuste Panzerglas für iPhone Duo kombiniert 9H+ Härte mit einer verstärkten Glasstruktur und...

Wer ein Case im Einsatz hat, das auch das vordere Display umrandet, greift besser zum Panzerglas, das etwas Platz für eine Hülle lässt. Torras gibt an, dass das Glas mit den Case-Modellen Q3-Spin kompatibel ist. Ob auch Apples Silikon-Cover genutzt werden kann, weiß ich leider nicht. Für 25,99 Euro gibt es hier sogar gleich zwei Stück.

TORRAS Panzerglas für iPhone Duo, 9H+ Stoßfest, 2 Stück, für Q3 Spin... 【Speziell fürs iPhone Duo Außendisplay】Das TORRAS Panzerglas wurde speziell für das häufig genutzte Außendisplay entwickelt. Die präzise...

【Militärstandard – 3,66 m Fallschutz】16.000 Falltests und eine starke Stoßfestigkeit bis 3,66 m sorgen für zuverlässigen Schutz bei...

Spigen EZ Fit Pro Schutzfolie für das iPhone Duo

Die Folie von Spigen schützt das Display, aber nicht den Rand, um die Kompatibilität mit Spigen-Hüllen zu gewährleisten. Mit dem Rahmen ist die Installation schnell geglückt, und Spigen gibt an, dass das Glas eine Härte von 10H+ aufweist. Für 24,99 Euro gibt es gleich ein Doppelpack.

JETech ist besonders günstig

Wer besonders günstig einkaufen möchte, wirft einen Blick auf die 9H+ harte Folie von JETech, die im Dreierset nur 7,99 Euro kostet. Das Glas ist hüllenfreundlich, bietet 2,5D-Kanten und einen Rahmen zur schnellen Installation.