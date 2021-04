Was ihr alles über den neuen Apple AirTag wissen müsst

Okay, die Vorstellung des neuen Apple AirTag war am Ende keine große Überraschung mehr. Im Prinzip hat sich alles bewahrheitet, was wir bereits zuvor wussten. Trotzdem betritt Apple mit seinem neuen Zubehör ein ganz neues Feld – Grund genug, für uns noch einmal einen Blick auf die Details zu werfen.

Los geht es mit dem Preis, der uns tatsächlich noch überrascht hat. Ein einzelner AirTag ist für 35 Euro erhältlich – ich hätte hier tatsächlich eher mit einem Preis von 49 Euro gerechnet. Das 4er-Pack gibt es sogar für 119 Euro, das sind umgerechnet 29,75 Euro pro Stück. Zusätzlich bietet euch Apple die Möglichkeit, jeden AirTag mit Emojis, Text oder Zahlen zu gravieren – ohne zusätzliche Kosten.

Spannend ist auch der Blick auf die technischen Daten: Der AirTag hat einen Durchmesser von 3,19 Zentimetern, ist 0,8 Zentimeter dick und wiegt gerade einmal 11 Gramm. Dank IP67-Zertifizierung ist er vor Staub und Wasser geschützt, selbst ein Bad in einem Meter Tiefe hält er bis zu 30 Minuten aus. Neben Bluetooth, Ultrabreitband-Chip und NFC sind auch ein Lautsprecher, ein Beschleunigungssensor und eine CR2032 Knopfzellenbatterie verbaut, letztere lässt sich nach rund einem Jahr ganz einfach tauschen.

Aber was kann man mit einem AirTag nun überhaupt anstellen? Falls ihr euch wirklich noch nie mit dem Thema auseinander gesetzt habt, ist die Antwort denkbar einfach: Eigene AirTags kann man ganz einfach mit Apples „Wo ist?“-Anwendung orten. Entweder mit dem eigenen iPhone, iPad oder Mac, wenn man in ihrer Nähe ist. Oder mit Hilfe der Community, wenn der gesuchte AirTag nicht am eigenen Ort ist.

Apple erklärt das Funktionsprinzip auf seiner Webseite ziemlich verständlich:

Dein AirTag sendet ein sicheres Bluetooth Signal aus, das Geräte aus dem „Wo ist?“ Netzwerk erkennen können, wenn sie in der Nähe sind. Diese Geräte schicken den Standort deines AirTag an iCloud und du siehst ihn in der „Wo ist?“ App auf einer Karte. Der gesamte Prozess ist anonym und ver­schlüsselt, um deine Privat­sphäre zu schützen. Genau wie deine anderen Apple Geräte kannst du auch das AirTag in den Modus „Verloren“ schalten. Dann bekommst du automatisch eine Mitteilung, wenn ein Gerät aus dem Netz­werk es findet. Du kannst auch einstellen, dass deine Kontakt­daten durch ein Tippen auf das AirTag mit einem NFC fähigen Smartphone abgerufen werden können.

Mit dem passenden Zubehör kann man einen AirTag beispielsweise als Schlüsselanhänger verwenden. Findet man seine Schlüssel nicht, beispielsweise weil sie noch in der Winterjacke stecken, die man schon in den Schrank geräumt hat, kann man mit Hilfe eines andere Apple-Geräts einen Ton abspielen und auf die Suche nach dem AirTag gehen. Ab dem iPhone 11 funktioniert das sogar mit der Ultra­breitband-Technologie, dank der man die Entfernung und Richtung zum AirTag sehen kann. Verliert man den Schlüssel samt AirTag unterwegs, hilft ein Netzwerk aus hunderten Millionen iPhone, iPad und Macs bei der Suche – ganz automatisch. Hier sind wir besonders gespannt, wie sich die AirTags im Vergleich zur Konkurrenz schlagen werden.

Der Apple AirTag ist zwar nur ein ziemlich kleines Zubehör, ich sehe hier aber ein riesiges Potenzial. Wie wäre es beispielsweise mit einem Portemonnaie, das ein spezielles Fach für einen AirTag hat? Nach meinen Erfahrungen in den letzten zwölf Monaten werde ich mir auf jeden Fall ein 4er-Pack der AirTags kaufen.