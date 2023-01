Was taugt der Silvercrest WLAN-Wasserkocher von Lidl?

Solltet ihr euren Großeinkauf in dieser Woche bei Lidl in Angriff nehmen, dann findet ihr in den Filialen ab Donnerstag diverse smarte Küchengeräte. Online sind sie schon erhältlich, wie beispielsweise der Silvercrest WLAN-Wasserkocher mit der einprägsamen Typenbezeichnung „SWS 3000 A1“. Der Preis liegt bei 49,99 Euro (zum Shop), wobei ihr online beim Kauf von zwei Artikeln aus der Smart-Serie immerhin 10 Prozent sparen könnt.

Was genau erwartet euch? Zunächst einmal bekommt ihr natürlich einen klassischen Wasserkocher, der bis zu 1,7 Liter Wasser zum Kochen bringen kann. Für 1 Liter werden laut Hersteller-Angaben rund 2:38 Minuten benötigt, diesen Wert können wir ungefähr bestätigen. Interessant ist die Befüllung: Der abnehmbare Deckel kann nicht aufgeklappt werden, stattdessen füllt man das Wasser durch eine integrierte Klappe ein.

Am Sockel, der deutlich größer als der Durchmesser des Kessels ist, gibt es zwei Buttons: Neben dem WLAN-Knopf gibt es einen normalen Power-Knopf, mit dem der Wasserkocher ganz normal manuell bedient werden kann. Drückt man ganz klassisch auf den Knopf, wird das Wasser auf 100 Grad erhitzt und danach schaltet sich der Wasserkocher aus.

Diese smarten Funktionen gibt es mit der Lidl Home App

In der Lidl Home App gibt es dann noch mehr Funktionen. Notwendig ist zunächst mal eine Registrierung, wobei dazu nur eine E-Mail-Adresse hinterlegt werden muss. Praktisch: Der gerade eingeschaltete Wasserkocher wurde mir nach einem Finger-Tipp auf das Plus-Icon sofort als neues Gerät vorgeschlagen. Nur noch schnell das WLAN-Kennwort angegeben und schon kann es losgehen.

Über die App kann man aus verschiedenen voreingestellten Programmen wählen, von den versprochenen 16 Programmen sind aktuell aber nur fünf sichtbar. Unter anderem für verschiedene Teesorten oder auch Babynahrung. Es ist aber auch ein Kinderspiel, eigene Programme mit der gewünschten Temperatur und einer Warmhaltezeit von bis zu zwei Stunden zu erstellen. Auch ein Zeitplan ist in der App integriert.

Der smarte Silvercrest WLAN-Wasserkocher von Lidl bietet auch einen manuellen Modus, in dem man eine Temperatur von 40 bis 100 Grad und eine Warmhaltezeit einstellen kann. So könnte man beispielsweise Glühwein zwei Stunden lang bei exakt 50 Grad warmhalten. Das dürfte definitiv einfacher und genauer sein, als wenn man mit einem Topf auf dem Herd hantiert.

Im Prinzip kann man sogar noch einen Schritt weiter gehen und den Silvercrest WLAN-Wasserkocher in der Lidl Home App mit anderen Smart Home Geräten verknüpfen und Automationen erstellen. Erkennt ein Bewegungsmelder beispielsweise, dass man morgens die Treppe nach unten geht, kann nicht nur die smarte Beleuchtung in der Küche, sondern auch der Wasserkocher eingeschaltet werden. Ob man das benötigt? Ich weiß es nicht. Aber es geht.

An einigen Stellen muss die Logik aber noch etwas verbessert werden. So scheitert der Wasserkocher beispielsweise an der eigentlich recht einfachen Aufgabe, wenn ein Programm gestartet wird und die Zieltemperatur niedriger ist als die aktuelle Wassertemperatur.

Was uns rund um den Silvercrest WLAN-Wasserkocher noch aufgefallen ist

Einige Dinge sind uns rund um den smarten Wasserkocher von Lidl noch aufgefallen. Der Deckel ist nur aufgesteckt und lässt sich nicht wirklich öffnen, stattdessen wird das Wasser über eine kleine Klappe eingefüllt. Das klappt aber ebenso prima. Mit im Lieferumfang enthalten ist zudem ein Teesieb, das einfach in den Wasserkocher eingehängt werden kann.

Das Glas-Design ist sicherlich eine schicke Sache, vor allem in Verbindung mit der LED-Beleuchtung am Sockel. Allerdings sollte man den heißen Wasserkocher tatsächlich nur am Griff berühren, sonst wird es schmerzhaft.

Preislich liegt der Silvercrest WLAN-Wasserkocher etwas unter dem Xiaomi Mi Smart Kettle Pro, der einen vergleichbaren Funktionsumfang bietet. Während man bei Lidl zum Start 49,99 Euro bezahlt, kostet die Konkurrenz im Preisvergleich 59 Euro.