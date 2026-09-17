Weather mini: Mit „Ask Weather“ in natürlicher Sprache nach Wetterbedingungen fragen

Mit Weather mini (App Store-Link) hat Entwickler Kai Luo im April dieses Jahres eine neue Wetter-App in den deutschen App Store gebracht. Die kostenlos erhältliche Anwendung richtet sich an iPhone-, iPad-, Mac- und Apple-Vision-Pro-User und setzt auf eine kompakte Darstellung der wichtigsten Wetterdaten. Neben Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Niederschlagswahrscheinlichkeit liefert die App auch detaillierte Stundenprognosen sowie Vorhersagen für bis zu zehn Tage.

Spannend wird Weather mini vor allem für alle, die regelmäßig zwischen mehreren Orten unterwegs sind. Die App kann Wetterinformationen für ausgewählte Städte bündeln und so einen schnellen Vergleich ermöglichen. Wer beispielsweise einen Urlaub oder eine Geschäftsreise plant, kann dadurch bereits im Vorfeld die Wetterlage an mehreren Stationen im Auge behalten und die Planung entsprechend anpassen.

Die Basisversion von Weather mini ist kostenlos, zusätzliche Funktionen gibt es über ein optionales Abonnement. Damit lassen sich unter anderem weitere Städte hinzufügen und erweiterte Datumsbereiche abrufen. Für die Reiseprognosen ist außerdem Apple Intelligence integriert, wodurch die App ihre Funktionen rund um die Reiseplanung stärker in das Apple-Ökosystem einbindet.

Nachdem wir schon im Juni und Juli dieses Jahres über weitere größere Updates zu Weather mini berichtet haben, folgt mit der Aktualisierung auf Version 3.8 nun das nächste Update für die Wetter-App aus deutscher Entwicklung. Mit Weather mini 3.8 bekommt die App eine neue Funktion namens „Ask Weather“. Statt sich durch Vorhersagekarten zu klicken, kann man eine Frage einfach in natürlicher Sprache eingeben. Ob „Brauche ich heute Nachmittag einen Regenschirm?“ oder „Wie kalt wird es heute Nacht?“: Die App greift auf die Wettervorhersage zurück und liefert eine passende Einschätzung. Dabei kann „Ask Weather“ unter anderem die aktuell ausgewählte Stadt, gespeicherte Orte und geplante Reisen als Kontext berücksichtigen.

Auch Reisepläne werden berücksichtigt

Die klassische Wetterübersicht mit ihren Vorhersagekarten bleibt weiterhin erhalten und eignet sich für den schnellen Blick. „Ask Weather“ richtet sich dagegen an Situationen, in denen eine konkrete Frage im Vordergrund steht. Wer beispielsweise eine Reise in der App hinterlegt hat, kann auch nach dem Wetter am Reiseziel fragen, ohne sämtliche Informationen erneut eingeben zu müssen. Die Funktion lässt sich zunächst mit einem kleinen kostenlosen Kontingent ausprobieren. Danach ist für die weitere Nutzung ein Weather mini Plus-Abo erforderlich.

Mit dem Update landet „Ask Weather“ außerdem näher am iPhone-Startbildschirm: Die Funktion lässt sich direkt über eine neue App-Verknüpfung öffnen. Hinzu kommen ein rundes Widget für den Sperrbildschirm und eine entsprechende Kurzbefehl-Integration, die in den Einstellungen angepasst werden kann. Auch für häufig genutzte Reisevorhersagen gibt es eine eigene Verknüpfung. Gleichzeitig bereitet sich Weather mini auf iOS 27 vor und bringt ein neues „Extra Large Portrait“-Widget mit, das deutlich mehr Platz für eine ausführliche Wetterübersicht bietet.

Neben den funktionalen Neuerungen gibt es auch etwas fürs Auge. Weather mini 3.8 ergänzt alternative App-Symbole in mehreren Farben, darunter Schwarz, Cyan, Orange und Blau. Der kleine Wetter-Bot, der bisher vor allem innerhalb der App zu sehen war, kann damit stärker auf dem iPhone-Startbildschirm präsent sein. Die neuen Symbole lassen sich direkt in den Einstellungen auswählen und ergänzen die neuen Widgets und Verknüpfungen.

Das Update auf Version 3.8 von Weather mini steht ab sofort kostenlos im deutschen App Store zur Verfügung. Für die Installation der App auf dem iPhone, iPad, Mac und der Apple Watch wird mindestens iOS/iPadOS/macOS/watchOS 26.0 oder neuer sowie rund 115 MB in der aktuellen Version benötigt. Die Grundfunktionen der App können kostenlos verwendet werden, alle Features schaltet man per Abo ab 1,99 Euro/Monat oder 14,99 Euro/Jahr frei.