Week Calendar erhält für iPhone und iPad ein optimiertes Design

Ich habe zahlreiche Kalender für iOS ausprobiert, letztendlich bin aber immer wieder bei Fantastical gelandet. Das Preismodell mit recht teurem Abo ist diskutabel, aber mir gefallen Design und Funktionen einfach großartig. Als Alternative kann man sich den Week Calendar (App Store-Link) ansehen, der ebenfalls funktional top ist. Mit dem letzten Update auf Version 15.6.3 gibt es auf iPhone und iPad einen frischen Look.

Die Entwickler haben das grundlegende Design beibehalten und nur an einigen Stellen nachgebessert. Einige Icons wurden ausgetauscht und neu beschriftet, kosmetische Änderungen sorge für einen frischen Look und mehr. Neue Funktionen sind in diesem Update nicht enthalten, hier konzentriert man sich auf optische Anpassungen.

Der Week Calendar kann kostenlos ausprobiert werden, die Pro-Version, die alle Ansichten und Funktionen freischaltet, kostet 21,49 Euro pro Jahr – an einem Abo kommt man auch hier nicht vorbei. Wer zusätzlich das Wetter im Kalender anzeigen möchte, muss zum Pro+Wetter Abo greifen, das für 41,99 Euro pro Jahr angeboten wird.