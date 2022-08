Week Calendar: Frisches Update mit neuen Privatsphäre-Features

Nutzt ihr unter iOS die Kalender-App Week Calendar (App Store-Link)? Dann könnt ihr euch nun über ein Update für die Anwendung freuen. Ab sofort liegt Week Calendar nämlich in Version 15.4.4 im deutschen App Store vor, die einige interessante Neuerungen mit sich bringt.

Der Download von Week Calendar ist grundsätzlich kostenlos und finanziert sich über ein Pro-Abonnement, das mit 21,49 Euro zu Buche schlägt und vorab sieben Tage lang gratis ausprobiert werden kann. Die Anwendung von Do More Mobile ist knapp 30 MB groß, benötigt iOS bzw. iPadOS 13.0 oder neuer auf dem Gerät, und kann auch komplett in deutscher Sprache verwendet werden.

Account-Schutz nur für Pro-User verfügbar

In der nun im App Store veröffentlichten Version 15.4.4 von Week Calendar hat sich das Entwicklerteam vor allem um zusätzliche Sicherheits- und Privatsphäre-Maßnahmen gekümmert. So gibt es nun neue Datenschutz-Features, und zwar in Form einer Face ID- und Touch ID-Integration, mit der sich der Kalender vor fremdem Zugriff schützen lässt. Alternativ kann auch ein Passcode gewählt werden. Das neue Feature ist Usern der Pro-Version von Week Calendar vorbehalten.

Weiterhin hat das Team von Do More Mobile an einigen Fehlern gearbeitet, die im Zusammenhang mit der Listenansicht, den stündlichen Headern und der Suche auftreten konnten. Zudem gibt es die üblichen allgemeinen Optimierungen und Stabilitätsverbesserungen. Das Update auf Version 15.4.4 steht allen Nutzern und Nutzerinnen ab sofort im deutschen App Store kostenlos zum Download bereit.