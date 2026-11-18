Wer eine Netatmo-Wetterstation im eigenen Zuhause nutzt, kann natürlich die offizielle Companion-App des Herstellers (App Store-Link) verwenden, um über das aktuelle Klima im Innen- und Außenbereich informiert zu bleiben. Leider lässt die offizielle App einige Features vermissen, so dass es sich lohnt, auch einen Blick auf die hübsch gestaltete Anwendung Wetterstatus für Netatmo (App Store-Link) zu werfen.

Die App bietet einen übersichtlichen Zugriff auf sämtliche Messwerte der Netatmo-Wetterstation. Dazu gehören unter anderem Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO₂-Konzentration, Lautstärke, Regenmenge sowie Windgeschwindigkeit und Windrichtung. Gerade wer mehrere Innenmodule oder sogar verschiedene Wetterstationen im Einsatz hat, dürfte die übersichtliche Darstellung zu schätzen wissen. Ergänzend stehen interaktive Diagramme für Tag, Woche, Monat und Jahr zur Verfügung. Eine Apple Watch-App sowie Widgets für den Home- und Sperrbildschirm runden den Funktionsumfang ab.

Bereits die kostenlose Version bietet Zugriff auf die aktuellen Messwerte aller Module sowie die Tagesdiagramme auf iPhone und iPad. Auch die Widgets lassen sich ohne Bezahlung nutzen. Auf der Apple Watch werden in der Gratisversion die Werte der Basisstation und des Außenmoduls angezeigt. Wer mehr möchte, benötigt Wetterstatus Pro: Damit werden auch Wochen-, Monats- und Jahresdiagramme freigeschaltet. Außerdem gibt es Zugriff auf die Messwerte zusätzlicher Innenmodule, des Regenmessers und des Windmessers sowie auf sämtliche Apple Watch-Komplikationen.

Neu in v3.0: Automatische Aktualisierung der Wetterdaten

Ab sofort liegt Wetterstatus für Netatmo in Version 3.0 im deutschen App Store vor, und bringt einige interessante Neuerungen mit. Besonders erfreulich: Die Anwendung unterstützt jetzt vollständig das iPad, so dass sich die Messwerte der Netatmo-Wetterstation auch auf dem Tablet komfortabel abrufen lassen. Ebenfalls neu ist eine automatische Aktualisierung der Wetterdaten und Diagramme. Solange die App geöffnet ist, werden die angezeigten Informationen regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht. Und wer ein neues iPhone Duo sein Eigen nennen kann, profitiert in v3.0 ab sofort auch von einer Design-Anpassung an das neue Foldable von Apple.

Ihr könnt Wetterstatus für Netatmo kostenlos ausprobieren und bei Gefallen zur Pro-Version greifen, die im Jahresabo 9,99 Euro kostet, optional gibt es auch einen Einmalkauf in Höhe von 39,99 Euro. Für die Installation der App wird mindestens iOS 18.0 oder neuer sowie rund 15 MB an freiem Speicherplatz benötigt, auch eine deutsche Lokalisierung ist vorhanden. Im deutschen App Store gibt es sehr gute 4,6 von 5 Sternen für Wetterstatus für Netatmo von den Nutzern und Nutzerinnen der App.