WhatsApp: AirDrop-ähnliche Dateitransfer-Funktion geplant

Wer im Apple-Universum unterwegs ist, hat sich bestimmt schon des öfteren über die praktische AirDrop-Funktion, mit der sich schnell und einfach Dateien mit anderen Apple-Geräten in der Nähe teilen lassen, gefreut. Leider ist das Feature durch den Verzicht auf Geräte anderer Hersteller deutlich beschränkt.

Jetzt könnte WhatsApp (App Store-Link) dieser Funktion auf allen Geräten den Rang ablaufen. Wie der Blog WABetaInfo, der sich mit Betaversionen des Messengers auseinandersetzt, berichtet, arbeitet das Messenger-Team unter der Regie von Meta offenbar an einem neuen Update, mit dem User Dateien mit Geräten in der Nähe teilen können.

Die neue Funktion von WhatsApp befindet sich derzeit noch in der Entwicklung und hat gegenwärtig noch nicht einmal den Betatest erreicht. Über die Veröffentlichung der Funktion ist noch nichts bekannt, allerdings gibt es bei WABetaInfo bereits erste Einblicke in die mögliche Durchführung und Visualisierung des Teilen-Prozesses.

Wahrscheinlich müssen User zunächst ihr Gerät schütteln, um eine Anfrage zu aktivieren – und sich natürlich in der Nähe der anderen Person befinden. Die empfangende Person muss dann WhatsApp öffnen und das eigene Gerät ebenfalls schütteln, um die Freigabeanfrage zu sehen und zu akzeptieren. Wie nahe die beiden Geräte beieinander sein müssen, wurde nicht kommuniziert. Zum Vergleich: AirDrop hat eine Reichweite von etwa zehn Metern.

Zum Release des Dateitransfer-Features bei WhatsApp heißt es bei WABetaInfo: „Die neue Funktion zum Teilen von Dateien mit Personen in der Nähe befindet sich in der Entwicklung und wird in einem zukünftigen Update der App verfügbar sein.“ Bis zur Veröffentlichung können sich zudem noch Bestandteile der hier beschriebenen Funktion ändern oder diese ganz wegfallen.