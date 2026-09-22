WhatsApp auf der Apple Watch: Jetzt mit allen Emojis reagieren

WhatsApp hat die Apple Watch ja jahrelang vernachlässigt. Denkt an dieser Stelle nur mal daran zurück, wie lange wir warten mussten, bis Bilder auf dem kleinen Display am Handgelenk endlich scharf dargestellt wurden. Das hat Ewigkeiten gedauert. Nun scheint WhatsApp aber auf den Geschmack gekommen zu sein und hebt gleich die nächste Einschränkung rund um die Apple Watch auf.

Zusammen mit der Einführung der überarbeiteten Apple Watch Applikation hat WhatsApp im vergangenen Jahr auch die Emoji-Reaktionen auf Nachrichten integriert. Bisher konnte man am Handgelenk aber nur aus sechs vorausgewählten Emojis wählen, was die Möglichkeiten natürlich sehr eingeschränkt hat.

WhatsApp jetzt nicht mehr auf sechs Emojis beschränkt

Nun kümmert sich WhatsApp endlich um genau dieses Thema. Wenn euch eine WhatsApp-Nachricht auf der Apple Watch erreicht und ihr lange darauf tippt, werden zwar immer noch die sechs bekannten Emojis angezeigt. Zusätzlich könnt ihr aber eine große Emoji-Auswahl öffnen, die nicht nur eure zuletzt verwendeten Mini-Bilder anzeigt, sondern euch den Zugriff auf die komplette Emoji-Bibliothek erlaubt.

„WhatsApp unterteilt Emojis in 8 Kategorien: Smileys, Natur, Essen, Aktivitäten, Reisen, Gegenstände, Symbole und Flaggen. Nutzer können durch diese Kategorien scrollen, um das Emoji zu finden, das sie als Reaktion verwenden möchten“, schreibt der stets gut informierte Blog WABetaInfo. „Man kann auf eine beliebige Emoji-Kategorie tippen, um die Liste zu erweitern. Es ist auch möglich, ein kürzlich verwendetes Emoji ganz oben in der Liste auszuwählen.“

Ganz perfekt gelöst ist das aus meiner Sicht bisher allerdings noch nicht. Ich würde mir wünschen, dass die von mir zuletzt verwendeten Emojis direkt als Erstes auftauchen würden. So könnte ich noch ein bisschen schneller auf eingehende WhatsApp-Nachrichten auf der Apple Watch reagieren.