WhatsApp: Bessere Anrufe auf Desktop- und Mobilgeräten

Seit WhatsApp (App Store-Link) im Jahr 2015 die Anruffunktion im eigenen Messenger eingeführt hat, wurde sie nach und nach erweitert und verbessert. Heute lassen sich über das Feature auch Gruppenanrufe und Videoanrufe tätigen sowie die Funktion plattformübergreifend nutzen.

Am gestrigen Donnerstag hat WhatsApp nun mehrere Updates vorgestellt, die Anrufe auf allen Geräten noch besser machen sollen. Die Neuerungen werden laut Aussage vom WhatsApp-Entwicklerteam in einem Blogbeitrag in den nächsten Wochen eingeführt. Dazu gehören diese drei Verbesserungen:

Bildschirm teilen mit Audio: Perfekt, um zusammen Videos anzusehen. Ab sofort kannst du beim Teilen deines Bildschirms auch den Ton teilen.

Perfekt, um zusammen Videos anzusehen. Ab sofort kannst du beim Teilen deines Bildschirms auch den Ton teilen. Mehr Teilnehmende: Jetzt können auf all deinen Geräten bis zu 32 Personen an einem Videoanruf teilnehmen.

Jetzt können auf all deinen Geräten bis zu 32 Personen an einem Videoanruf teilnehmen. Sprechende im Spotlight: Erkenne direkt, wer spricht. Sprechende werden automatisch hervorgehoben und als Erstes angezeigt.

Außerdem arbeitet man bei WhatsApp weiter an der Audio- und Videoqualität für bessere Anrufe. Gerade erst hat das Entwicklerteam MLow Codec eingeführt: Es verbessert die Zuverlässigkeit von Anrufen, indem Hintergeräusche und Echos bei Anrufen auf Mobilgeräten besser unterdrückt werden. Auf diese Weise lässt es sich in lauten Umgebungen besser telefonieren.

Zudem haben Videoanrufe bei einer schnellen Verbindung eine höhere Auflösung spendiert bekommen. Die Audioqualität ist insgesamt klarer – selbst bei schlechter Netzwerkverbindung oder wenn man ein älteres Gerät verwendet.

WhatsApp, das mittlerweile zum Meta-Konzern von Mark Zuckerberg gehört, lässt sich weiterhin kostenlos aus dem deutschen App Store herunterladen und benötigt dazu neben 118 MB für die aktuelle Version 24.11.84 auch mindestens iOS 12.0 bzw. macOS 11.0 oder neuer. Alle Inhalte der App stehen in deutscher Sprache zur Verfügung.