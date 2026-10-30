WhatsApp: Das sind alle neuen Funktionen für Gruppenchats

WhatsApp-Gruppenchats können schnell überfordern: Viele Nachrichten, Chaos und Durcheinander. Damit der Überblick gewahrt bleibt, hat WhatsApp kürzlich neue Funktionen eingeführt, die Gruppenchats besser machen sollen.

Wichtige Nachrichten dauerhaft anpinnen

Bisher blieben fixierte Nachrichten nur für einen vorab festgelegten Zeitraum oben im Chat haften. Das ändert sich nun, denn du kannst Nachrichten künftig dauerhaft fixieren. Das ist praktisch für alles, was länger relevant bleibt, etwa Treffpunkte, Termine oder Regeln der Gruppe. Ein Zeitlimit musst du also nicht mehr wählen, wenn du keines möchtest.

Nachrichtenverlauf auch nachträglich teilen

Schon Anfang des Jahres hat WhatsApp die Möglichkeit eingeführt, neuen Mitgliedern den bisherigen Nachrichtenverlauf zu schicken, damit sie nicht im Dunkeln tappen. Beim Hinzufügen einer Person entscheidest du per Schalter, ob die letzten Nachrichten mitgesendet werden.

Jetzt gibt es dazu eine Ergänzung: Hast du das beim Hinzufügen vergessen oder dich dagegen entschieden, kannst du den Verlauf auch rückwirkend verschicken. Dafür tippst du im Chat einfach auf den Namen der Person. Die Nachrichten bleiben dabei Ende-zu-Ende-verschlüsselt, genau wie alle anderen persönlichen Chats.

Gruppenstatus: Updates nur für die richtigen Leute

Nicht alles, was im Chat des Laufclubs passiert, gehört auch in den Familienchat. Deshalb kannst du mit Gruppenstatusmeldungen lockere Updates gezielt mit einzelnen Gruppen teilen. Alle Mitglieder sehen die Meldungen, können darauf reagieren und eigene Statusmeldungen ergänzen. Wie bei herkömmlichen Status-Updates verschwinden auch diese nach 24 Stunden von selbst.

Neuer Filter für Erwähnungen und Antworten

Wer viele Gruppen hat, verliert schnell den Überblick. Abhilfe schafft ein neuer Chatfilter, der dir alle ungelesenen Gruppenunterhaltungen anzeigt, in denen du erwähnt wurdest oder direkt eine Antwort bekommen hast. Auch @alle-Nachrichten zählen dazu. So siehst du auf einen Blick, welche Chats gerade am wichtigsten für dich sind, und kannst dort zuerst weiterlesen.

Da WhatsApp neue Funktionen schrittweise einführt, sind die Neuheiten nicht sofort auf allen Geräten verfügbar. Stellt sicher, dass ihr die neuste App-Version installiert habt, damit die neuen Features möglich schnell bei euch ankommen.