Meta hat für den WhatsApp Messenger neue Funktionen vorgelegt. Das Feature „Gastanruf“ ermöglicht es, auch ohne WhatsApp-Konto an einem Video- oder Audioanruf teilnehmen zu können. Die Anrufe sind kostenlos, Ende-zu-Ende-verschlüsselt und zeitlich unbegrenzt. Damit richtet sich die Neuerung vor allem an Menschen, die zwar regelmäßig mit WhatsApp-Nutzern in Kontakt stehen, den Messenger selbst aber nicht installieren möchten.

Bevor ein Gast an einem Anruf teilnehmen kann, benötigt er einen Einladungslink vom Gastgeber. Dieser muss zudem den Gast manuell bestätigen, sodass dieser zuerst in einem Warteraum landet. Zudem kann der Gastgeber Gäste jederzeit aus dem Anruf entfernen und Gäste können die Telefonnummern der anderen Teilnehmer nicht einsehen, keine Nachrichten senden und niemanden zum Anruf hinzufügen. Auf diese Weise behält der Gastgeber stets die Kontrolle darüber, wer an dem Gespräch teilnimmt, und die Privatsphäre der übrigen Teilnehmer bleibt gewahrt.

WhatsApp-Gastanrufe laufen über den Computer-Browser

Gäste können über den Browser am Computer teilnehmen, wobei bis zu 32 Personen insgesamt dabei sein können. Eine zusätzliche App-Installation ist dafür nicht notwendig. Dennoch stehen wichtige Funktionen, wie zum Beispiel das Teilen des Computerbildschirms für die Zusammenarbeit und zum Besprechen von Materialien, Reagieren mit einem Daumen hoch oder einem Herz-Emoji oder das Heben der Hand zur Verfügung. Für später im Jahr kündigt WhatsApp eine Kalenderintegration an, sodass sich Anrufe direkt über den Google- oder Outlook-Kalender erstellen lassen. Für Besprechungen, Familienrunden oder spontane Absprachen ist das eine praktische Lösung.

WhatsApp führt die neue Funktion schrittweise ein. Apple bietet sie in dieser Form für FaceTime schon seit iOS 15 an. Stellt sicher, dass ihr die neuste App-Version installiert habt, um von den Vorteilen profitieren zu können. Es kann dennoch einige Zeit dauern, bis die Funktion für alle freigeschaltet ist.