WhatsApp Gruppenchats mit vielen Mitgliedern können sehr schnell im Chaos ausarten. Dennoch gibt es Gruppen, in denen die aktuelle Grenze von 1.024 Mitgliedern schnell erreicht ist. Nachdem WhatsApp die maximale Anzahl an Teilnehmern immer wieder nach oben korrigiert hat, folgt jetzt erneut eine Anpassung, die das Limit erhöht.

Im Jahr 2016 hat WhatsApp das Limit von 100 auf 256 erhöht, um kurz darauf die Grenze direkt auf 512 Mitglieder zu setzen. Zuletzt hat WhatsApp die Mitgliederzahl 2022 angepasst, nämlich auf die aktuelle Obergrenze von 1.024. Wie nun WABetaInfo berichtet, erweitert WhatsApp die Obergrenze abermals, sodass künftig bis zu 1.500 Teilnehmer und Teilnehmerinnen in einem Gruppenchat möglich sind.

WABetaInfo schreibt:

WhatsApp aktualisiert bestehende Gruppen automatisch, um die neue Obergrenze zu unterstützen. Das bedeutet, dass Administratoren nichts tun müssen, um die höhere Kapazität freizuschalten. Sobald das Update für ihre Konten verfügbar ist, unterstützen ihre Gruppen bis zu 1.500 Mitglieder. Dadurch können Administratoren bis zu 476 neue Mitglieder zu ihren bestehenden Gruppen hinzufügen.

Der Rollout passt ins Bild, denn WhatsApp arbeitet derzeit daran, die Verwaltung von Gruppenchats zu vereinfachen. Erst im vergangenen Monat hatte das Unternehmen vier neue Funktionen vorgestellt: Nachrichten lassen sich künftig unbegrenzt anheften, und Status-Updates können direkt in Gruppen geteilt werden. Außerdem lassen sich Chats nach Erwähnungen und Antworten filtern, und neue Mitglieder erhalten beim Beitritt automatisch den aktuellen Nachrichtenverlauf.