WhatsApp: In-App-Browser für alle Links auf dem iPhone in der Entwicklung

Der bekannte Meta-Messenger WhatsApp (App Store-Link) arbeitet an einer neuen Funktion, die das Öffnen von Links unter iOS deutlich komfortabler machen soll. Künftig könnten Nutzer und Nutzerinnen Webseiten direkt innerhalb der Messenger-App aufrufen, ohne dafür zu Safari, Chrome oder einem anderen Browser wechseln zu müssen. Bislang war diese Möglichkeit auf bestimmte Unternehmenslinks beschränkt. Mit einem vollwertigen In-App-Browser will WhatsApp diese Einschränkung nun aufheben. Entdeckt wurde die Neuerung vom immer gut informierten WhatsApp-Blog WABetaInfo im Beta-Update 26.41.10.72 für iOS, das über TestFlight verfügbar ist. Noch befindet sich die Funktion in der Entwicklung und steht der normalen Nutzerbasis nicht zur Verfügung.

Bereits mit der Beta-Version 25.14.10.72 hatte WhatsApp eine Funktion eingeführt, mit der sich ausgewählte Unternehmenslinks direkt in der App öffnen ließen. Das Prinzip war einfach: Statt automatisch zu Safari zu wechseln, konnte man auf einen Link tippen und die entsprechende Webseite innerhalb von WhatsApp aufrufen. Allerdings galten dafür bestimmte technische Voraussetzungen. So mussten die Webseiten beispielsweise HTTPS unterstützen. Wer lieber seinen gewohnten Browser nutzen wollte, konnte weiterhin über das Drei-Punkte-Menü dorthin wechseln. Mit der neuen Entwicklung soll diese Einschränkung der Vergangenheit angehören.

Damit WhatsApp-User selbst entscheiden können, wie sie Webseiten öffnen möchten, plant WhatsApp eine zusätzliche Option in den App-Einstellungen. Unter dem Namen „In-App-Browser“ soll sich die Funktion künftig aktivieren lassen. Beim ersten Einschalten erscheint offenbar ein Hinweisfenster, das erklärt, wie der Browser funktioniert. Ist die Option aktiv, öffnet WhatsApp Links aus Chats direkt innerhalb der Anwendung. Das gilt sowohl für selbst versendete als auch für empfangene Links. Wer die neue Funktion nicht nutzen möchte, kann weiterhin auf den Standardbrowser des iPhones zurückgreifen.

Surfen, ohne den Chat zu verlassen

Der größte Vorteil liegt auf der Hand: Nutzer und Nutzerinnen müssen beim Öffnen eines Links nicht mehr ständig zwischen WhatsApp und Safari hin- und her wechseln. Gerade wenn während einer Unterhaltung mehrere Webseiten geteilt werden, könnte das den Ablauf spürbar vereinfachen. Der Browser soll dabei als separate Ansicht innerhalb der App funktionieren, so dass die Unterhaltung im Hintergrund erhalten bleibt. Über das Drei-Punkte-Menü kann man dann bei Bedarf jederzeit zum regulären Browser wechseln.

Auch an die Verwaltung gespeicherter Browserdaten hat WhatsApp offenbar gedacht. Die geplanten Einstellungen sollen einen eigenen Bereich enthalten, über den sich Cookies und der Cache besuchter Webseiten löschen lassen. So lassen sich damit bestimmte lokal gespeicherte Daten entfernen und der Speicher des In-App-Browsers verwalten. Laut der beschriebenen Funktion werden die Browsing-Daten auf dem Gerät gespeichert. WhatsApp zufolge soll der Messenger zudem nicht einsehen können, welche Links User in ihren Unterhaltungen teilen oder öffnen. Diese Angaben beziehen sich auf die beschriebene Funktion und sollten vor der Veröffentlichung anhand offizieller Informationen zur endgültigen Version überprüft werden.

Bis zur Veröffentlichung dürfte noch etwas Zeit vergehen. Der In-App-Browser befindet sich derzeit in der Entwicklung und ist noch nicht für Beta-Tests freigeschaltet. WhatsApp plant, die Funktion in einem zukünftigen Update zunächst einer begrenzten Zahl von Testern bereitzustellen. Wann sie anschließend für alle iPhone-Nutzer und -Nutzerinnen verfügbar sein wird, ist bislang nicht bekannt.