Seit dieser Woche bietet der WhatsApp Messenger auf iPhone, iPad und auch Mac eine neue Funktion. In der Update-Beschreibung von Version 26.46.74, die gestern Abend veröffentlicht wurde, stehen leider keine Details, doch wir können euch mitteilen, dass ab sofort geplante Nachrichten möglich sind.

Die geplanten Nachrichten funktionieren ganz einfach: Ihr schreibt eine gewöhnliche Nachricht und tippt den Senden-Button nicht kurz an, sondern haltet ihn gedrückt. So gelangt ihr in das Menü, um die Nachricht zu planen. Der Zeitversatz muss mindestens 10 Minuten betragen, maximal können Nachrichten in WhatsApp 14 Tage im Voraus geplant werden.

Ansonsten gibt es keine Einschränkungen. Neben einfachen Textnachrichten könnt ihr auch Fotos und Videos in geplanten Nachrichten versenden. Nur Sprachnachrichten können nicht geplant versendet werden.

So landen geplante Nachrichten in WhatsApp beim Empfänger

In eurem eigenen Chat werden die geplanten Nachrichten nach dem Erstellen mit einem entsprechenden Hinweis angezeigt und können auch bearbeitet oder gelöscht werden. Ansonsten werden sie automatisch zum gewünschten Zeitpunkt versendet, selbst wenn euer Gerät offline ist. Beim Empfänger, der Empfängerin oder in einem Gruppen-Chat erscheint die geplant versendete Nachricht dann wie jede andere Nachricht auch. Es gibt keine Hinweise darauf, dass es sich um eine geplante Nachricht handelt.

„Sie bleibt dabei Ende-zu-Ende-verschlüsselt wie alle deine persönlichen Nachrichten, sodass niemand sonst sie lesen kann – auch nicht wir“, heißt es im Blog von WhatsApp. Bei mir ist die neue Funktion seit dem Update gestern Abend bereits verfügbar. Falls es bei euch noch nicht klappt, ist wohl einfach nur ein bisschen Geduld notwendig. WhatsApp schreibt auch, dass die neue Funktion in den nächsten Wochen weltweit verfügbar sein wird.