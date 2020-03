WhatsApp Messenger: Medien, Fotos & mehr jetzt schneller teilen

So wirklich neu ist diese Funktion für mich nicht. Ich bin im WhatsApp Beta-Programm und habe die Möglichkeit schon als Standard empfunden. Doch erst jetzt wurde die Funktion für alle freigeschaltet: Mit iOS 13 und neuer werden Kontakte beim Teilen von Inhalten jetzt als Vorschläge angezeigt.

Das äußert sich wie folgt: Möchte man zum Beispiel ein Foto teilen, öffnet man den Teilen-Dialog in der Fotos-App. In der ersten Reihe werden nun AirDrop-Vorschläge oder iMessage-Kontakte angezeigt. Und genau hier werden nun auch die zuletzt verwendeten WhatsApp-Kontakte gelistet. Mit einem Klick kann man das Foto schnell per WhatsApp verschicken.

Das funktioniert mit jeder App und jedem Medium, in dem das native Teilen-Menü integriert ist. Installiert dafür Version 2.20.40. Der WhatsApp Messenger (App Store-Link) ist 129,8 MB groß und mit 4,6 Sternen bewertet.