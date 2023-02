WhatsApp Messenger rollt Bild-in-Bild für Videoanrufe aus

Für den WhatsApp Messenger (App Store-Link) gibt es aktuell ein durchaus spannendes Update. Insbesondere dann, wenn ihr die App nicht nur für Nachrichten verwendet, sondern auch mal einen Videoanruf tätigt. Dann profitiert ihr jetzt nämlich von einem Bild-in-Bild-Modus.

„Dank der Unterstützung der ‚Bild-in-Bild‘-Funktion von iOS kannst du ab sofort während eines WhatsApp-Anrufs andere Apps verwenden, ohne dass dein Video angehalten wird“, lässt uns das Entwicklerteam in der Update-Beschreibung wissen. Bisher wurde das Video für den Gegenüber pausiert, wenn ihr zum Beispiel kurz in einer anderen App etwas nachgeschlagen habt. Das gehört nun der Vergangenheit an.

Das sind die weiteren Neuerungen in WhatsApp 23.3.77

Du kannst ab sofort Bildunterschriften hinzufügen, wenn du Dokumente sendest.

Ab sofort werden längere Gruppenbetreffe und -beschreibungen unterstützt, um dir die Beschreibung deiner Gruppen zu erleichtern.

Ab sofort kannst du eigene Avatare erstellen und diese als Sticker oder Profilbild verwenden. Öffne dazu „Einstellungen“ > „Avatar“.

Sollte eines der neuen Features auf eurem iPhone nach dem Update nicht funktionieren, kann es durchaus sein, dass euer Account noch nicht freigeschaltet wurde. In diesem Fall hilft nur ein kleines bisschen Geduld.