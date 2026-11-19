Wer seine WhatsApp-Chats auf dem iPhone sichern wollte, kam bisher an Apples iCloud nicht vorbei. Doch schon bald könnte es eine erste Alternative geben. Wie das Portal WABetaInfo berichtet, testet der Messenger gerade einen hauseigenen Cloud-Dienst für Chat-Backups, zunächst bei einem Teil der Beta-Tester.

Erste Tester sehen die neue Option schon

Die Funktion taucht laut dem Bericht in der Beta-Version 26.45.10.71 auf, die sich über Apples Testplattform TestFlight herunterladen lässt. Allerdings bekommt sie nicht jeder zu Gesicht, denn WhatsApp schaltet sie offenbar schrittweise für ausgewählte Nutzer frei. Wer dazugehört, kann seine Chats zum ersten Mal woanders sichern als bei Apple.

Ganz überraschend kommt das nicht. Schon im Juli hatten Entwickler im Code früherer Beta-Builds Hinweise darauf entdeckt, dass man den Speicherort für Backups künftig direkt in den Chat-Einstellungen festlegen kann. Die Standardeinstellung bleibt zwar iCloud, doch der neue WhatsApp-Weg hat einen Vorteil. Das Backup ist komplett Ende-zu-Ende-verschlüsselt und speziell für Chats gedacht, sodass weder Fotoarchiv noch andere App-Daten Platz wegfressen.

Gratis-Speicher und Abo-Stufen

Beim Preismodell geht WhatsApp einen gestaffelten Weg. Jeder Nutzer erhält kostenlos 2 GB auf den eigenen, verschlüsselten Servern des Dienstes. Wer mehr braucht, kann zu WhatsApp Plus greifen, dem kostenpflichtigen Abo für 2,49 Euro im Monat, und bekommt dann 100 GB. Noch üppiger wird es mit einem Meta-One-Abonnement, denn je nach gewähltem Tarif sind dort bis zu 4 TB drin.

Android macht es bereits vor

Neu ist die Idee übrigens nicht, denn auf Android-Geräten steht die Backup-Option längst zur Verfügung.

Offen bleibt vorerst, wann die Funktion für alle ausgerollt wird. Einen Termin nennt WhatsApp bislang nicht. Dass sie aber schon in der Beta-Version sichtbar ist, spricht dafür, dass die breite Einführung nicht mehr lange auf sich warten lässt, vermutlich schon in den kommenden Wochen.