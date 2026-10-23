Apple bietet mit „Später senden“ solch eine Funktion schon länger an, doch nun scheint auch WhatsApp an der Umsetzung zu arbeiten. Laut WABetaInfo zeigt sich in der aktuellen Beta-Version die wohl am häufigsten nachgefragte Funktion: Geplante Nachrichten.

Obwohl WhatsApp mit mehr als 3 Milliarden monatlich aktiven Nutzern zu den weltweit meistgenutzten Messengern gehört, fehlen dem Dienst Funktionen, die andere schon lange integriert haben. Nachdem es vor einigen Monaten erste Hinweise gab, erfolgt jetzt der Test in der Beta-Version für das iPhone. Wenn Funktionen in der offiziellen Beta ankommen, dauert es oftmals nicht mehr lange, bis sie auch für alle verfügbar gemacht werden.

So funktionieren geplante Nachrichten in WhatsApp

Um eine Nachricht zu planen, tippt man einfach seinen Text wie gewohnt in das Textfeld ein. Anschließend gilt es, die Senden-Schaltfläche gedrückt zu halten, um weitere Optionen zu öffnen. In einem neuen Fenster lassen sich fortan sowohl ein Datum als auch eine Uhrzeit auswählen, zu denen die Nachricht automatisiert versendet wird.

WABetaInfo merkt an, dass Nachrichten bereits 10 Minuten im Voraus oder bis zu zwei Wochen im Voraus geplant werden können und dass geplante Nachrichten in einem eigenen Bereich innerhalb des Chat-Info-Bildschirms oder, bei Gruppenchats, des Gruppen-Info-Bildschirms erscheinen.

Bei Gruppenchats gilt: Die Nachricht wird nur an die Mitglieder zugestellt, die zum Zeitpunkt des Planens der Nachricht schon in der Gruppe waren. Neue Mitglieder bekommen die Nachricht nicht. Neben einfachen Textnachrichten lassen sich auch Fotos, Videos oder Links planen, was vor allem für Geburtstage oder andere Events praktisch ist.

Wann WhatsApp die geplanten Nachrichten für alle verfügbar macht, ist noch unklar. Sobald das offizielle Update den App Store erreicht, erfahrt ihr es bei uns.