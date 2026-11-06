WhatsApp vereinfacht Veranstaltungen: Einladungen jetzt auch ohne Account möglich

Der Messenger WhatsApp (App Store-Link) von Meta baut die integrierte Veranstaltungsfunktion weiter aus und möchte damit die Organisation von Treffen im Freundes- und Familienkreis erleichtern. Das berichtet das WhatsApp-Team in einem Blogbeitrag.

Die wichtigste Neuerung: Künftig lassen sich auch Menschen zu Veranstaltungen einladen, die selbst gar kein WhatsApp nutzen. Damit will der Messenger die Planung gemeinsamer Aktivitäten noch unkomplizierter machen und die Kommunikation über den klassischen Gruppenchat hinaus erweitern.

Mit dem neuen Update können Nutzer und Nutzerinnen Veranstaltungen erstellen, mit einem Titelbild versehen und anschließend einen Einladungslink teilen. Auch Personen ohne WhatsApp-Konto können darüber die Veranstaltungsdetails einsehen und direkt zu- oder absagen. Ein Download der App oder eine Registrierung sind dafür nicht erforderlich. Gerade bei größeren Treffen oder Familienfeiern dürfte das die Organisation deutlich vereinfachen.

Neue Event-Übersicht für bessere Planung

Zusätzlich bekommt WhatsApp eine eigene Startseite für Veranstaltungen. Dort lassen sich personalisierte Einladungen erstellen und verschicken sowie Zu- und Absagen zentral verwalten. Auch Erinnerungen an bevorstehende Termine und die Möglichkeit, weitere Personen mitzubringen, gehören zu den neuen Funktionen. Über „Einstellungen“ und den Menüpunkt „Veranstaltungen“ erhalten User außerdem eine Übersicht über vergangene und kommende Events, sowohl selbst erstellte als auch erhaltene Einladungen.

Bei den Neuerungen hat WhatsApp laut eigenen Angaben auch den Datenschutz berücksichtigt. So wird die eigene Telefonnummer Gästen, die man nicht kennt, nicht angezeigt. Personen ohne WhatsApp-Konto können die Veranstaltungsadresse zudem erst sehen, nachdem sie auf die Einladung reagiert und zu- oder abgesagt haben. An der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung persönlicher Nachrichten und Anrufe ändert sich ebenfalls nichts.

Die überarbeitete Veranstaltungsfunktion soll in den nächsten Wochen schrittweise für WhatsApp verfügbar werden. Besonders die Möglichkeit, externe Gäste unkompliziert einzubinden, könnte die Funktion im Alltag deutlich attraktiver machen. WhatsApp kann weiterhin kostenlos im deutschen App Store auf iPhones, iPads, den Mac und die Apple Watch geladen werden und benötigt neben rund 417 MB an freiem Speicherplatz auch iOS/iPadOS 15.1, macOS 12.1 oder watchOS 10.0 oder neuer auf den jeweiligen Geräten.