Wer auf sinkende Gerätepreise bei Apple hofft, dürfte vorerst enttäuscht werden. Bei der Vorstellung der Quartalszahlen machte die Konzernspitze unmissverständlich klar, dass die Kosten für Speicherchips weiter klettern. Ob Apple die Mehrkosten künftig stärker an die Kundschaft weitergibt, ließ das Management allerdings offen.

Preise für Speicher sind beispiellos

John Ternus fand deutliche Worte für die Lage. Die aktuelle Entwicklung bei den Speicherpreisen bezeichnete er als beispiellos. Schon im September-Quartal habe Apple spürbar mehr für Speicher zahlen müssen, im Dezember-Quartal werde sich die Situation noch einmal verschärfen. Und auch darüber hinaus rechnet der Konzern mit weiter steigenden Einkaufspreisen. Neben Ternus äußerten sich auch COO Sabih Khan und CFO Kevan Parekh ausführlich zu den Engpässen.

Dass die Belastung im Herbst noch überschaubar blieb, lag an zwei Dingen. Zum einen griff Apple auf Speicherchips zurück, die der Konzern zuvor zu günstigeren Preisen auf Vorrat gekauft hatte. Zum anderen gelang es, bei einigen anderen Bauteilen bessere Konditionen auszuhandeln. Dieselben Hebel sollen auch im Dezember einen Teil der Mehrkosten abfedern, ergänzt durch die Preiserhöhungen, die Apple im Juni und September durchgesetzt hat. Allerdings erwartet Ternus, dass der Vorteil aus den früheren Einkäufen mit der Zeit schwindet.

Ausweichmanöver bei der Preisfrage

Spannend wurde es, als ein Analyst nachhakte, ob weitere Preiserhöhungen drohen. Khan übernahm die Frage, wich aber geschickt aus und gab keine klare Antwort. Parekh betonte stattdessen, die bisherigen Aufschläge habe Apple nur „widerwillig“ vorgenommen. Man versuche, die Auswirkungen auszugleichen, und schaue dabei auf die Umsatzmarge pro Einheit. Kurz- und langfristige Aspekte wolle man mit Bedacht abwägen, und das gelinge nach eigener Einschätzung gut.

Weniger Marge, knappere Macs und iPads

Die Folgen schlagen sich auch in der Prognose nieder. Apple erwartet, dass die Bruttomarge von 47,9 Prozent im September-Quartal auf 45 bis 46 Prozent im Dezember-Quartal sinkt. Verantwortlich dafür sind vor allem die höheren Speicherkosten. Obendrein dürften die Lieferkapazitäten bei Macs und iPads im Dezember-Quartal eingeschränkt sein, weil es an Speicher fehlt.