Ist es nun ein iPhone, das man aufklappen kann, oder ein iPad, das man zuklappen kann? Fakt ist: Das iPhone Duo lohnt sich nur, wenn man es möglichst oft aufgeklappt benutzt. Aber welchen Anteil an der Nutzung hat das große Innendisplay eigentlich? Und wie lange verwendet man das kleinere Frontdisplay?

Wer keine Lust hat, sich eigene Kurzbefehle und Automationen zu basteln, findet im App Store mittlerweile einige fertige Anwendungen, die noch dazu übersichtliche Statistiken bieten. Ein interessanter Kandidat ist FoldLog (App Store-Link), der grundsätzlich kostenlos im App Store zum Download bereitsteht.

Lediglich für einige ausgeweitete Statistiken wird ein kleiner In-App-Kauf fällig. Die Premium-Version kostet gerade einmal 1,00 Euro und verzichtet auf ein Abo. Dafür bekommt ihr den gesamten Verlauf bis zum ersten Eintrag, eine 30-Tage-Statistik, alle Widgets und auch einen CSV-Export für die gesammelten Daten. Aber auch kostenlos bietet FoldLog viele spannende und vor allem übersichtliche Daten.

So einfach wird FoldLog auf eurem iPhone Duo eingerichtet

Die Einrichtung von FoldLog ist denkbar einfach, denn nach der Installation der App wird man durch alle notwendigen Schritte geführt. Es werden jeweils zwei Kurzbefehle und zwei Automationen angelegt. Diese sorgen im Hintergrund dafür, dass FoldLog mitbekommt, wenn das iPhone Duo aufgeklappt oder zugeklappt wird.

In FoldLog sieht man dann alle Klappvorgänge inklusive Zeitpunkt. Außerdem sieht man, zu wie viel Prozent man das Innendisplay genutzt hat und wie lange man es pro Tag nutzt. Ich werde die App auf jeden Fall installiert lassen, denn von der Datenerfassung bekommt man im Alltag ohnehin nichts mit. Umso gespannter bin ich, welche Statistiken mir FoldLog in ein paar Wochen liefern wird. Allerdings, und das ist durchaus etwas schade, kann die App nicht messe, wie lange man das Innendisplay tatsächlich aktiv benutzt.