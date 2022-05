Wingspan: Strategisches Kartenspiel erhält neue Europa-Erweiterung

Im Juli des letzten Jahres erschien das Strategie-Kartenspiel Wingspan (App Store-Link), das im deutschen App Store auch mit dem Zusatz „Flügelschlag“ versehen wurde. Erfreulich an dieser App ist die Tatsache, dass man sich für ein Premium-Konzept entschieden hat, das ohne Werbung, Wartezeiten, Einschränkungen oder Abos auskommt. Wingspan kostet einmalig 9,99 Euro im App Store und benötigt zur Installation etwa 656 MB an freiem Speicher und iOS bzw. iPadOS 13.0 oder neuer. Auch eine deutsche Lokalisierung ist vorhanden.

Die iOS-Version von Wingspan ist eine offiziell lizensierte Ausgabe des Brettspiels, das unter anderem als „Kennerspiel des Jahres“ im Jahr 2019 ausgezeichnet wurde und in der physischen Fassung auch unter anderem bei Amazon erhältlich ist. Im Spiel versucht man sich an verschiedenen ornithologischen Aufgaben – Forschung, Beobachtung und Sammlung – und versucht, eine Vielzahl an unterschiedlichen Vogelarten in die eigenen Naturschutzgebiete zu bewegen.

Nun hat das Entwicklerteam von Monster Couch weitere Inhalte für Wingspan veröffentlicht, und zwar in Form der Europa-Erweiterung. Diese ist nun plattformübergreifend für PCs, Xbox One, Nintendo Switch, Android und auch iOS verfügbar. Monster Couch berichtet wie folgt über den neuen DLC: „Die Europa-Erweiterung bietet nicht nur neue Vogelarten, sondern erfordert auch die Entwicklung neuer Spielstrategien, wenn du dein Vogelimperium erfolgreich ausbauen willst. Nutze die neuen Fähigkeiten und Ressourcen, um dein Heiligtum zum Blühen zu bringen.“

Zu den neuen Features gehören:

Neue Vögel, neue Kräfte: Mit einer neuen Region kommt ein größerer Pool an Vögeln, die es zu entdecken gilt. Jeder von ihnen wird von einer Aufnahme seines Vogelrufs begleitet. Die europäischen Vögel haben auch eine Reihe neuer und vielfältiger Fähigkeiten – sie können Kräfte am Ende der Runde einsetzen, Nahrung von Gegnern aufnehmen, zwei Felder mit einer Karte belegen und vieles mehr!

Mit einer neuen Region kommt ein größerer Pool an Vögeln, die es zu entdecken gilt. Jeder von ihnen wird von einer Aufnahme seines Vogelrufs begleitet. Die europäischen Vögel haben auch eine Reihe neuer und vielfältiger Fähigkeiten – sie können Kräfte am Ende der Runde einsetzen, Nahrung von Gegnern aufnehmen, zwei Felder mit einer Karte belegen und vieles mehr! Erreiche Ziele und versuche neue Strategien: Der Pool an Rundenzielen wird um brandneue Ziele erweitert, die das Spielgeschehen abwechslungsreicher machen und das Gleichgewicht verschieben. Sei klug und nutze die verfügbaren Ressourcen zu deinem Vorteil. Erforsche neue Wege zum Sieg!

Der Pool an Rundenzielen wird um brandneue Ziele erweitert, die das Spielgeschehen abwechslungsreicher machen und das Gleichgewicht verschieben. Sei klug und nutze die verfügbaren Ressourcen zu deinem Vorteil. Erforsche neue Wege zum Sieg! Erlebe die Schönheit der europäischen Landschaften: Die Europa-Erweiterung zeigt dir wunderschöne, malerische Hintergründe, die von den Landschaften des Kontinents inspiriert sind. Bewundere niederländische Tulpen in voller Blüte und die Atmosphäre osteuropäischer Blocks.

Die Europa-Erweiterung zeigt dir wunderschöne, malerische Hintergründe, die von den Landschaften des Kontinents inspiriert sind. Bewundere niederländische Tulpen in voller Blüte und die Atmosphäre osteuropäischer Blocks. Tauche ein in entspannende Musik: Lasse dich von einem Original-Soundtrack von Pawel Gorniak mitreißen, der die Musik für Wingspan komponiert hat. Angenehme, entspannende Stücke, die von klassischer europäischer Streichermusik inspiriert sind, helfen dir, auch in den anspruchsvollsten Runden ruhig und konzentriert zu bleiben.

Lasse dich von einem Original-Soundtrack von Pawel Gorniak mitreißen, der die Musik für Wingspan komponiert hat. Angenehme, entspannende Stücke, die von klassischer europäischer Streichermusik inspiriert sind, helfen dir, auch in den anspruchsvollsten Runden ruhig und konzentriert zu bleiben. Genieße alle Funktionen der Basisversion des Spiels: Mit der Erweiterung gehen dir keine der Funktionen der Basisversion des Spiels verloren. Du kannst plattformübergreifende Multiplayer-Partien mit Freunden und Fremden auf verschiedenen Plattformen spielen. Für diejenigen, die ihre Fähigkeiten testen möchten, wird es weiterhin einen automatisierten Modus und wöchentliche Herausforderungen geben, jetzt mit zusätzlichen Zielen und Bonuskarten.

Die Europa-Erweiterung von Wingspan steht ab sofort als In-App-Kauf zum Preis von 9,99 Euro im deutschen App Store zur Verfügung. Ein kleiner Release-Trailer zum DLC, den wir euch abschließend eingebunden haben, liefert weitere Eindrücke.