Wir zeigen es euch im Video: So groß sind iPhone 12 Mini und Pro Max

Nachdem das iPhone 12 und iPhone 12 Pro bereits vor knapp drei Wochen ausgeliefert wurden, müssen sich Liebhaber besonders kleiner oder großer iPhones noch bis Freitag gedulden, denn dann werden auch iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max ausgeliefert. Wir durften bereits vor dem Marktstart einen ersten Blick auf die beiden Neuheiten werfen und wollen euch in diesem von einem Video begleiteten Artikel zeigen, wie groß der Größenunterschied ausfällt.

Besonders spannend ist dabei ein Blick auf das iPhone 12 mini, denn so etwas kleines hat es von Apple schon viele Jahre nicht mehr gegeben. Natürlich ist im Frühjahr das neue iPhone SE auf den Markt gekommen, abgesehen vom Masken-freundlichen Home Button hat das aber keine echte Chance gegen das deutlich besser ausgestattete iPhone 12 mini.

die neuen iPhone-Modelle im Apple Online Store entdecken

Schauen wir uns doch einfach mal ein paar Daten des iPhone 12 Mini an. Die Abmessungen (HxBxT) betragen 131,5 x 64,2 x 7,4 Millimeter und das Gewicht liegt bei 133 Gramm. Zum Vergleich: Das aktuelle iPhone SE, das auf dem Gehäuse des iPhone 8 basiert, kommt auf 138,4 x 67,3 x 7,3 Millimeter. iPhone 6 und iPhone 7 waren nur geringfügig kleiner und damit ebenfalls größer als das iPhone 12 mini.

So lange war kein iPhone mehr kleiner als das neue Mini

Das letzte kleinere iPhone-Modell, das von Apple auf den Markt gebracht wurde, war das iPhone SE der ersten Generation, das auf der 5er-Serie basierte und keine aktuelle Hardware bot. Damals hat Apple ein gerade einmal 4 Zoll großes Display verbaut, das im Vergleich mit den 5,4 Zoll des 12 mini geradezu winzig erscheint.

Und auch preislich kommen wir mit dem iPhone 12 mini endlich wieder in Regionen, die aus meiner Sicht für einen Großteil der Nutzer, die aktuell noch mit einem iPhone 5 bis 8 unterwegs sind, sehr interessant sind: Das Einsteiger-Modell mit 64 GB Speicherplatz kostet nur 778,85 Euro, mit 128 GB Speicherplatz liegt man bei 827,55 Euro. Den Aufpreis von knapp 50 Euro würde ich auf jeden Fall mit einkalkulieren.

Auch hier lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit: Als das iPhone 7 im September 2016 vorgestellt wurde, hat Apple für das Einstiegs-Modell mit 32 GB in Deutschland 759 Euro abgerufen. Mit dem iPhone 12 mini begibt man sich also ziemlich genau wieder auf dieses Niveau, bietet aber deutlich mehr iPhone fürs Geld.

Und auch bei einem Blick auf das aktuelle Portfolio finde ich das iPhone 12 mini äußerst interessant: Es ist rund 100 Euro günstiger als das iPhone 12 und sogar fast 350 Euro günstiger als das ebenfalls 0,7 Zoll größere iPhone 12 Pro. Abgesehen von der Tatsache, dass beim Pro für das Gehäuse andere Materialien verwendet werden, muss man nur auf das Teleobjektiv, 4K-Aufnahmen mit 60 Bilder pro Sekunde, den LiDAR Scanner und eine etwas höhere „maximale typische Helligkeit“ verzichten. Meiner Meinung nach Details, die ein normaler iPhone-Nutzer im Alltag ohnehin nicht groß bemerkt.

Beim iPhone 12 Pro Max ist einfach alles Max

Und dann wäre da noch das neue iPhone 12 Pro Max, das natürlich auch ein Teil unseres ersten Hands-On ist. Was sollen wir hier noch groß sagen? Das Display ist noch mal um 0,2 Zoll gewachsen und das Gehäuse noch einmal einen Hauch größer als beim direkten Vorgänger, dem iPhone 11 Pro Max. Zudem profitiert man bei Video-Aufnahmen mit dem Weitwinkel-Objektiv von der neuen optischen Bild­stabilisierung mit Sensor­verschiebung, die es nur im iPhone 12 Pro Max gibt. Und obwohl es nur ein paar Millimeter sind, fühlt sich das 12 Pro Max einfach riesig an. Durch die Kanten wirkt das Gerät noch einmal größer – zuvor haben die abgerundeten Kanten das iPhone 11 Pro Max etwas geschmeidiger gemacht. Wer jetzt noch ein Case anbringt, muss wirklich große Hände haben, um das 12 Pro Max gut halten zu können. Die Eintrittskarte für diesen Spaß kostet aktuell 1.217,50 Euro.

Eine ganz andere, beeindruckende Geschichte: Wie sehr Apple die Größe der Originalverpackung im Laufe der Jahre reduziert hat. Natürlich gab es rund um das iPhone X und den deutlich größer gewordenen Geräten der letzten Jahre mal wieder einige Ausreißer nach oben. Wenn man aber die Box des iPhone 12 mini mit der des ersten iPhones vergleicht, dann wird schnell klar, warum Apple auf Netzteil und Kopfhörer verzichtet: Hier wird ordentlich Volumen eingespart.

Wie sich iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max im Alltag schlagen, dass werden wir in den kommenden Tagen für euch herausfinden und uns dann noch einmal mit weiteren Eindrücken melden. Solltet ihr konkrete Fragen rund um die Nutzung der beiden Geräte haben, könnt ihr uns gerne eine Mail oder einen Kommentar schreiben.