WISO Steuer 2024: Bereits jetzt mit 47 Prozent Rabatt

Solltet ihr besonders fleißig in das neue Jahr starten und eure Steuererklärung so früh wie möglich fertig stellen wollen, dann gibt es gute Nachrichten: Mit WISO Steuer 2024 gibt es das passende Werkzeug bereits jetzt mit einem ordentlichen Rabatt. Bei Amazon wird die App für Windows, Mac, Smartphones und Tablets bereits für 23,99 Euro (Amazon-Link) verkauft.

Und eine Sache ist völlig klar: WISO Steuer kauft man, auch wenn es wohl eine der besten Lösungen auf dem Markt ist, nicht zum vollen Preis von 44,99 Euro. Die Anwendung gibt es alle paar Wochen zum Schnäppchenpreis – so auch aktuell.

Was im Vergleich zu den Vorjahren vielleicht noch ganz interessant ist: Es gibt nur noch eine App. WISO Steuer ist die All in One Lösung der Vorgänger Steuer Sparbuch, Steuer Mac, Steuer Start und Steuer Plus. Mit Hilfe der Steuer-Automatik wird dabei ein großer Teil der Steuerklärung automatisch für euch ausgefüllt. Obendrauf gibt es 175 Videos mit Spartipps und Expertentipps, die sich um alle möglichen Details kümmern.