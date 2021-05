Withings Body Cardio: WLAN-Waage jetzt mit neuem Gefäßalter-Feature

Mit dem Launch von Body im Jahr 2009 brachte Withings die erste vernetzte Waage auf den Markt. Mit der Weiterentwicklung, der Withings Body Cardio und ihrem frisch veröffentlichten Gefäßalter-Feature, ermöglicht Withings seinen Nutzern weitere Einblicke in die kardiovaskuläre Gesundheit und hilft dabei, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu bekämpfen. Laut WHO sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen weltweit die häufigste natürliche Todesursache und in Deutschland für etwa 40 Prozent der Sterbefälle verantwortlich.

Bedeutung des Gefäßalters

Normalerweise altern die Arterien langsamer als der Rest des Körpers. Sie können jedoch schneller altern, wenn sie häufig Zigarettenrauch und ungesunden Lebensmitteln mit hohem Cholesterinwert ausgesetzt werden. Ist das vaskuläre Alter signifikant höher als das chronologische Alter einer Person, besteht ein höheres Risiko, dass im Verlauf des Lebens kardiovaskuläre Probleme auftreten. Das vaskuläre Alter ist eine von der Wissenschaft anerkannte Kennzahl, die häufig als Wellness-Indikator verwendet wird.

Das neue Feature von Withings bietet einen kardiovaskulären Check-up in weniger als 30 Sekunden in leicht zu verstehender Metrik. Der von dem führenden Kardiologen Prof. Stéphane Laurent vom Hôpital Européen Georges Pompidou entwickelte Algorithmus bietet Hinweise über das innere Alter der Nutzr im Vergleich zu ihrem chronologischen Alter und stuft die Messwerte als optimal, normal und suboptimal ein. Die Waage zeigt die Ergebnisse bequem auf ihrem Bildschirm an, während die Withings Health Mate App eine Langzeitbeobachtung der Werte ermöglicht und zusätzliche Informationen, darunter eine Schätzung des Gefäßalters sowie Bewegungs- und Ernährungsempfehlungen zur Verbesserung der kardiovaskulären Gesundheit, anzeigt.

Zur Erhebung des Gefäßalters mit Body Cardio

Die Bestimmung des vaskulären Alters basiert auf der Pulswellengeschwindigkeit (PWV), einer Messung zum Grad der arteriellen Verhärtung, die ein Schlüsselindikator für die Herzgesundheit ist. Sie bezeichnet die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Druckwelle des Herzschlags entlang der Aorta und des arteriellen Gefäßbaums und hängt mit dem Blutdruck und Grad der Arterienverhärtung zusammen. Die Pulswellengeschwindigkeit wird im klinischen Umfeld unter anderem zur Früherkennung kardiovaskulärer Erkrankungen wie Schlaganfällen oder Herzinfarkten verwendet.

PWV wird anhand des Alters der Nutzerin oder des Nutzers und der Zeit, die das Blut benötigt, um von der Aorta im Herzen zu den Gefäßen in den Füßen zu gelangen, berechnet. Um das vaskuläre Alter zu bestimmen, gleicht der Withings-Algorithmus die jeweilige PWV-Messung mit den Normwerten der entsprechenden Altersgruppe und deren körperlichen Merkmalen ab.

Die WLAN-Waage Withings Body Cardio bietet darüber hinaus wichtige Gesundheitskennzahlen wie Gewicht, Körperzusammensetzung (Körperfett, Wasseranteil, Muskel- und Knochenmasse), BMI und die Herzfrequenz beim Stehen. Dank der patentierten Position Control-Technologie garantiert Body Cardio hochpräzise Messungen.

Das neue Feature Gefäßalter ist ab dem 4. Mai durch ein Software-Update für alle Nutzer der Withings Body Cardio verfügbar. Body Cardio ist aktuell ab 115,03 Euro bei Amazon erhältlich. Weitere Infos zur Body Cardio gibt es auch auf der Website von Withings.