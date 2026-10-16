Withings: Sync mit Apple Health kostet fortan 99,50€ pro Jahr

Ob smarte Waage, Smartwatch, Blutdruckmessgerät oder Urin-Analyse: Die Geräte von Withings haben bisher einen Abgleich mit Apple Health ermöglicht, um die Daten zentral sammeln zu können. Die Synchronisation bleibt auch bestehen, allerdings wandert die Funktion für neue Kundinnen und Kunden ab sofort in das kostenpflichtige Premium-Abo Withings+. Die gute Nachricht: Bestehende Konten können die Daten weiterhin kostenfrei mit Drittanbietern synchronisieren.

Seit dem 13. Oktober müssen neue Kundinnen und Kunden zum Withings+-Abo greifen, wenn Daten an Apple Health gesendet werden sollen. Dafür werden entweder 9,95 Euro pro Monat oder 99,50 Euro pro Jahr fällig, wobei dann auch alle weiteren Premium-Funktionen zur Nutzung bereitstehen. Dennoch hinterlässt dieser Schritt einen faden Beigeschmack, denn so drängt man neue Nutzer in das Abo. Zudem kann das auch ein Schuss in den Ofen sein, sodass potenzielle Kunden lieber zu anderen Marken greifen, deren Abo-Politik nicht so aggressiv ist.

Withings macht bestehende Funktionen jetzt kostenpflichtig

Dabei spielt es keine Rolle, welches Withings-Gerät ihr kauft oder nutzt: Wer ein Benutzerkonto nach dem 13. Oktober anlegt, ist vom Sync mit Apple Health ausgeschlossen. Um die Premium-Funktionen schmackhaft zu machen, ist der erste Monat kostenlos. Wer möchte, kann die Withings-App kostenfrei nutzen, bekommt dann aber nicht alle Funktionen.

Obwohl Bestandskunden von der Änderung ausgenommen sind, hagelt es massive Kritik. Withings begründet den Schritt mit laufenden Kosten für Cloud-Dienste sowie der künftigen Integration in Dienste wie ChatGPT, doch warum dafür die Schnittstelle zu Apple Health abgeschnitten wird, ist nicht ersichtlich.

Wer sich also für ein Produkt von Withings interessiert und die Daten liebend gern in Apple Health speichert, wird jetzt regelmäßig zur Kasse gebeten – oder entscheidet sich für eine andere Marke.