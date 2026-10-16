Withings: Sync mit Apple Health kostet fortan 99,50€ pro Jahr

Ob smarte Waage, Smartwatch, Blutdruckmessgerät oder Urin-Analyse: Die Geräte von Withings haben bisher einen Abgleich mit Apple Health ermöglicht, um die Daten zentral sammeln zu können. Die Synchronisation bleibt auch bestehen, allerdings wandert die Funktion für neue Kundinnen und Kunden ab sofort in das kostenpflichtige Premium-Abo Withings+. Die gute Nachricht: Bestehende Konten können die Daten weiterhin kostenfrei mit Drittanbietern synchronisieren.
Seit dem 13. Oktober müssen neue Kundinnen und Kunden zum Withings+-Abo greifen, wenn Daten an Apple Health gesendet werden sollen. Dafür werden entweder 9,95 Euro pro Monat oder 99,50 Euro pro Jahr fällig, wobei dann auch alle weiteren Premium-Funktionen zur Nutzung bereitstehen. Dennoch hinterlässt dieser Schritt einen faden Beigeschmack, denn so drängt man neue Nutzer in das Abo. Zudem kann das auch ein Schuss in den Ofen sein, sodass potenzielle Kunden lieber zu anderen Marken greifen, deren Abo-Politik nicht so aggressiv ist.
Withings macht bestehende Funktionen jetzt kostenpflichtig
Dabei spielt es keine Rolle, welches Withings-Gerät ihr kauft oder nutzt: Wer ein Benutzerkonto nach dem 13. Oktober anlegt, ist vom Sync mit Apple Health ausgeschlossen. Um die Premium-Funktionen schmackhaft zu machen, ist der erste Monat kostenlos. Wer möchte, kann die Withings-App kostenfrei nutzen, bekommt dann aber nicht alle Funktionen.
Obwohl Bestandskunden von der Änderung ausgenommen sind, hagelt es massive Kritik. Withings begründet den Schritt mit laufenden Kosten für Cloud-Dienste sowie der künftigen Integration in Dienste wie ChatGPT, doch warum dafür die Schnittstelle zu Apple Health abgeschnitten wird, ist nicht ersichtlich.
Wer sich also für ein Produkt von Withings interessiert und die Daten liebend gern in Apple Health speichert, wird jetzt regelmäßig zur Kasse gebeten – oder entscheidet sich für eine andere Marke.
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Kommentare 15 Antworten
Für mich wäre das ein 100% No-Go.
Und noch ein Abo im Ökosystem, das niemand verstehen und akzeptieren wird. Ein Abo für Funktionen, wo auch wirklich eine Cloud oder andere, kostenpflichtige Infrastruktur dahinter steht, kann man nachvollziehen und dann entscheiden, ob es einem etwas Wert ist.
Aber für Funktionalitäten, die ausschließlich lokal auf dem eigenen Gerät durchgeführt werden und keine weiteren Kosten für wen auch immer verursachen, auch noch Geld nehmen zu wollen, da hört der Spaß echt auf.
Das Withings+Abo habe ich bisher nicht benötigt und werde dies auch in Zukunft nicht benötigen. Da der Sync immer recht schwergängig war und größtenteils nicht funktionierte, warum soll ich dafür dann auch noch zahlen? Die restlichen Funktionen in Withings sind mir herzlich egal.
Damit stellt sich Withings selbst auf die Abschussliste.
Withings will 100€ pro Jahr für das Synchronisieren von Daten bzw. einen Zwang für das + Abo? 😂 das ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten
Damit ist Withings für mich gestorben: die Health Synchronisierung ist sowieso unter aller Sau!
Ich kann die Entscheidung von Withings absolut nachvollziehen. Als europäisches Unternehmen, das in einem von US-amerikanischen Tech-Konzernen dominierten Markt hochwertige Gesundheitsprodukte entwickelt, verdient Withings unsere Unterstützung. Die Entwicklung und Wartung einer zuverlässigen Synchronisierung mit Apple Health kostet schließlich auch Geld. Wer nunmal Wert auf eine gute Integration und ein funktionierendes Ökosystem legt, sollte auch bereit sein, dafür angemessen zu bezahlen. Ich werde deshalb direkt mehrere Abos abschließen, um die Weiterentwicklung und insbesondere ein europäisches Unternehmen zu unterstützen. Qualität und digitale Souveränität haben eben ihren Preis! Den bin ich gerne bereit zu zahlen
So ist es… aber die meisten verstehen es einfach nicht. Und dann heulen sie rum, wenn Europa international abgehangen wird…
War das jetzt Satire?😂
👍
Liebe Ursula, du schreibst „Wer nunmal Wert auf eine gute Integration und ein funktionierendes Ökosystem legt, sollte auch bereit sein, dafür angemessen zu bezahlen.“ und sprichst davon, dass Withings unsere Unterstützung benötigt und du gerne bereit bist diese Preise zu Zahlen. Dabei lässt du aber die teilweise enormen Preise der Geräte, die bei der Anschaffung fällig werden, völlig außer Acht.
Für mich, wie auch viele andere, war’s das mit Withings.
Wie ich schrieb, hat Qualität eben Ihren Preis. Sie können gerne auf preisgünstigere Produkte anderer, nichteuropäischer Hersteller zurückgreifen. Dann dürfen Sie sich im Umkehrschluss aber nicht wundern, wenn auch Ihr Arbeitsplatz in naher Zukunft gen Fernost ausgelagert wird.
Was für KI-generiertes Geschwurbel! Lächerlich.
Herr Alfeld, ich bitte Sie! Gemäß Art. 50 des EU AI Act müssen KI-Inhalte seit August diesen Jahres als solche gekennzeichnet werden. Hätte ich meinen Kommentar mittels KI verfasst, hätte ich dies selbstverständlich ausdrücklich gekennzeichnet.
Eine vernünftige Synchronisierung mit Apple Health ist mit Claude Code in weniger als 10 Sekunden realisiert.
Ich selbst habe ohne Code nur mit Claude bei meinen Eigenen APPs wenige Minuten gebraut.
Bei einem Softwareupdate passiert noch nicht einmal was mit der Synchronisierung.
Also willst du mir jetzt sagen ich soll 100€ für nichts ausgeben?
In diesem Fall weist du nicht was es heist auf seine Ausgaben zu schauen und mit begrenzten Mitteln hauszuhalten.
Oder du wirst gerade von der Bude gesponsert dann verstehe ich deine Aussage. Bei einem Vernünftigen Preis könnte ich sowas dann eventuell auch behaupten.
Gilt übrigens auch für Google Health Connect zur Speicherung und Synchronisierung auf Android.
https://www.reddit.com/r/withings/comments/1x5wb5e/third_party_data_sync_whats_really_changing/
Die Hersteller sollen aufhören wegen Kosten für den Betrieb ihrer Cloud rumzuheulen und die Daten einfach lokal auf den Geräten der Nutzer speichern. Ich will überhaupt gar keine Daten in der Withings Cloud. Die sollen ihre App auf meinem iPhone laufen lassen und die Daten direkt in Health schreiben. Ob ich eine Sicherung oder Synchronisierung möchte entscheide ich dann selbst über die iCloud-Einstellungen. Nutzung offizieller Schnittstellen, bestmögliche Integration, Daten in der Hand des Nutzers. Und selbst wenn Withings morgen den Betrieb einstellt kann die App und die Hardware noch eine ganze Weile weiter benutzt werden.