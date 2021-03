Wondershare UniConverter: Videos konvertieren, downloaden und bearbeiten

Anzeige. Der Wondershare UniConverter kann nicht nur Videos konvertieren und in andere Formate umwandeln, sondern bietet zusätzliche Funktionen rund um das Thema Videos an.

Das Hauptaugenmerk liegt natürlich auf dem Video-Konverter. Ihr könnt einfach euer Video in die App ziehen und einstellen, in welches Format das Video konvertiert werden soll. Zur Auswahl stehen MP4, MOV, MKV, M4V, AVI, HEVC, 3GP und mehr. Zudem könnt ihr eure Videos auch für Facebook, YouTube, Vimeo oder Instagram optimiert exportieren. Die Auflösung könnt ihr dabei selbst bestimmen und so Videos auch im Handumdrehen verkleinern. Die Konvertierung funktioniert schnell, ist aber auch abhängig von der Dateigröße und Rechenpower.

Gleichzeitig könnt ihr mit dem UniConverter auch die Audiospur aus Videodateien extrahieren. Falls ihr Videos nur komprimieren wollt, stehen auch dafür Schnelloptionen zur Verfügung. Praktisch: Es ist auch ein Video-Editor mit an Bord. Ihr könnt euer Video trimmen und zuschneiden oder auch ein Wasserzeichen einfügen. Gleichzeitig stehen Effekte und Filter zur Verfügung. Ebenso lassen sich mehrere Videos zu einem Video zusammenführen.

Mit dem Wondershare UniConverter könnt ihr außerdem euren Bildschirminhalt aufnehmen – inklusive Audio. Ihr könnt einen Bereich auswählen oder auch den kompletten Displayinhalt aufzeichnen. Zu den weiteren Funktionen zählen die Möglichkeit Videoinhalte auf eine DVD zu brennen oder Inhalte schnell an ein Android-Smartphone zu übertragen. Des Weiteren lassen sich Videos von Webseiten, YouTube, Vimeo und Co herunterladen. Dabei könnt ihr die Qualität selbst bestimmen.

Die Toolbox bietet weitere Funktionen: Ihr könnt Bilder konvertieren, GIFs aus Videos erstellen, Metadaten hinzufügen oder auch Audiodaten von CDs rippen.

Der Wondershare UniConverter macht einen guten Job, lässt sich einfach bedienen, ist in deutscher Sprache verfügbar und bietet zahlreiche Extras an. Ihr könnt das Programm kostenlos ausprobieren, darüber hinaus kostet die Vollversion 39,99 Euro pro Jahr oder einmalig 69,99 Euro.