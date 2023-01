WOW: Nachfolger von Sky Ticket bekommt Bild-in-Bild-Modus

Es ist gefühlt noch gar nicht so lange her, dass die Sky Go App den Bild-in-Bild-Modus erhalten hat. Nachdem im vergangenen Sommer aus Sky Ticket das neue WOW (App Store-Link) geworden ist, können wir nun auch bei dieser App Vollzug melden.

„Nutze den Bild-in-Bild-Modus, um weiterzuschauen, während du beispielsweise eine Nachricht sendest oder im Internet surfst“, heißt es in der aktuellen Update-Beschreibung für iPhone und iPad.

Die Nutzung des Bild-in-Bild-Modus ist denkbar einfach: Während ein Video-Stream aktiv läuft, minimiert man die App einfach mit der gewohnten Geste oder dem gewohnten Knopfdruck. Danach spielt das Video in einem kleinen Fenster weiter, das man in der Größe anpassen und auch verschieben kann. Danach kann man jederzeit in die WOW-App zurückkehren, ohne dass der Stream unterbrochen wird.

Bei WOW bekommt ihr Serien, Filme und Live-Sport in Form von verschiedenen Paketen und könnt diese ganz einfach auf iPhone, iPad oder andere Geräte streamen. Weitere Infos zum Service erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite.