Nach rund 20 Jahren Unternehmensgeschichte führt X (App Store-Link) erstmals umfassende Kindersicherungsfunktionen ein. Das soziale Netzwerk, das früher unter dem Namen Twitter bekannt war, möchte Eltern und Erziehungsberechtigten damit mehr Kontrolle über die Nutzung durch Jugendliche geben. Betroffen sind Konten von 13- bis 17-Jährigen, die künftig standardmäßig im sogenannten „geschützten Modus“ laufen. Dieser blockiert sensible Inhalte und verhindert personalisierte Werbung. Eine Besonderheit: Auch die Jugendlichen selbst können nachvollziehen, welche Einschränkungen für ihre Konten gelten.

Die neuen Kontrollfunktionen bieten zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten. Eltern können unter anderem die wöchentliche Nutzungszeit ihres Nachwuchses einsehen und tägliche Zeitlimits festlegen. Außerdem lässt sich bestimmen, ob neue Follower zunächst genehmigt werden müssen. Auch Feed-Empfehlungen und Videos können auf bereits abonnierte Konten beschränkt werden. Darüber hinaus können bestimmte Begriffe gefiltert, sensible Medien deaktiviert und festgelegt werden, wer dem Teenager Direktnachrichten schicken darf. Sogar die Kontakte, mit denen Jugendliche Nachrichten austauschen, bleiben für Eltern einsehbar.

Trotz der erweiterten Kontrollmöglichkeiten zieht X klare Grenzen: Eltern können weder die privaten Nachrichten ihrer Kinder lesen noch deren Such- und Aufrufverlauf einsehen. Auch Beiträge im Namen der Jugendlichen zu veröffentlichen, ist nicht möglich. Damit versucht die Plattform offenbar, einen Mittelweg zwischen elterlicher Aufsicht und der Privatsphäre junger Nutzer und Nutzerinnen zu finden. Laut X sollen Jugendliche außerdem jederzeit erkennen können, wenn Änderungen an den Sicherheitseinstellungen vorgenommen werden.

Reaktion auf massive Sicherheitskritik

Die Einführung kommt nicht ohne Vorgeschichte. X stand in den vergangenen Monaten massiv in der Kritik, weil es an ausreichenden Schutzmaßnahmen gegen den Missbrauch seines KI-Chatbots zur Erstellung sexualisierter Bilder von Kindern und Frauen mangelte. Darüber hinaus kämpft die Plattform seit Jahren mit der Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen, Falschinformationen und automatisierten Bot-Konten. Dass User zudem offen pornografische Inhalte veröffentlichen können, macht X für jüngere Zielgruppen zu einer besonders problematischen Umgebung.

Auch wenn X traditionell nicht als Jugendplattform gilt, ist die Zielgruppe längst dort vertreten. Eine Studie aus dem Jahr 2024 kam zu dem Ergebnis, dass fast ein Drittel der Kinder aus der Generation Alpha einen eigenen X-Account besitzt. Offiziell ist die Nutzung ab 13 Jahren erlaubt. Angesichts der teils problematischen Inhalte stellt diese Altersgrenze allerdings nur einen begrenzten Schutz dar. Michael O’Herlihy, Sicherheitschef bei X, betonte deshalb in einer Stellungnahme bei X, dass Eltern praktische Kontrollmöglichkeiten erhalten sollen, während Jugendliche gleichzeitig genügend Freiraum behalten. Genau dieses Gleichgewicht soll das neue Sicherheitssystem ermöglichen.