Vor einigen Wochen habe ich euch den XGIMI Titan Noir Ultra Max vorgestellt, im Laufe der Woche folgt der XGIMI Horizon 30 Ultra Max. Beides sind Projektoren für ein Budget von mehreren Tausend Euro. Aber was ist, wenn weniger Spaßgeld vorhanden ist? Dann ist vielleicht der XGIMI Elfin Flip etwas für euch, den es heute als Blitzangebot bei Amazon gibt.

Der Projektor ist im Sommer auf den Markt gekommen und kostet regulär 799 Euro. Seit dem Start war er zwei Mal für 679 Euro im Angebot, jetzt fällt der Preis massiv. Auf Amazon wird der XGIMI Elfin Flip für nur 478,99 Euro verkauft. Allerdings nur für einen stark begrenzten Zeitraum.

XGIMI Elfin Flip ist vergleichsweise hell für seinen Preis

Projektoren in der Preisklasse bis 500 Euro haben oftmals ein Problem: Sie sind nicht besonders hell. Der Nebula P1i von Anker für aktuell 259,99 Euro kommt beispielsweise nur auf 380 Lumen, der deutlich größere Dangbei N3 Max für 399,99 Euro kommt immerhin auf 1.000 Lumen.

Beide Werte kann der XGIMI Elfin Flip locker überbieten, denn der RGB-Triple-Laser kommt auf bis zu 1.600 Lumen. Das reicht natürlich nicht für ein Kinoerlebnis bei komplettem Sonnenschein, abends muss man aber nicht unbedingt das komplette Wohnzimmer verdunkeln, um ordentlich schauen zu können.

Ein weiterer Pluspunkt ist der Formfaktor des Geräts. Der Projektor ist nur 1,55 Kilogramm schwer und zusammengeklappt 7,8 Zentimeter dick. So kann er relativ einfach transportiert und quasi überall aufgestellt werden.

Da Google TV integriert ist, ist er zudem sofort einsatzbereit und ihr könnt auf alle erdenklichen Apps zum Streamen zugreifen. Zusätzlich gibt es Sound von Harman Kardon. Das ist natürlich kein Ersatz für das Heimkino-System, ist für die Preisklasse und die Bauweise aber als ordentlich zu betrachten.

In der Preisklasse bis 500 Euro dürfte der XGIMI Elfin Flip im Rahmen des aktuellen Angebots die beste Wahl sein, auch wenn er nur 1080p bietet. Das ist aufgrund der Entfernung zum Bild aus meiner Sicht aber nicht ganz so relevant. Wichtiger ist die maximale Helligkeit und hier sieht es ziemlich ordentlich aus.