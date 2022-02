xx Messenger: Neue Messaging-App legt Wert auf größtmögliche Sicherheit

WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook, Teams oder Slack – Messenger Apps dominieren unsere Kommunikation, egal ob privat oder beruflich. Datenschutz spielt in vielen Fällen kaum eine Rolle. Mit dem xx Messenger (App Store-Link) ist nun vor wenigen Wochen eine quantenresistente Messenger-App im deutschen App Store veröffentlicht worden, die einen besonderen Fokus auf Sicherheit und Datenschutz legt.

Der xx Messenger kann kostenlos auf das iPhone geladen werden und benötigt zur Installation neben 151 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS 14.0 oder neuer auf dem Gerät. Eine deutsche Lokalisierung besteht für die Anwendung bisher noch nicht, man muss demnach mit einer englischsprachigen Version Vorlieb nehmen.

„Im Gegensatz zu bestehenden Messaging Apps verwendet der xx Messenger sowohl quantenresistente Kryptografie, um den Inhalt von Nachrichten vor der Entschlüsselung zu schützen, als auch cMix-Software, um Metadaten zu verschleiern oder zu schreddern – Informationen darüber, wer sendet, wann er sendet, von wo er sendet und wer empfängt. Zufällig ausgewählte Gruppen von xx Knoten verschlüsseln anonyme Sätze von 1.000 Nachrichten, die dann wiederholt gemischt und ebenfalls mit quantenresistenter Kryptografie verschlüsselt werden. Informationen, die Absender und Empfänger miteinander verbinden, werden vernichtet. So haben Dritte keine Möglichkeit, intime Details über die Muster und die Struktur des Alltages anderer Personen in Erfahrung zu bringen.“

So berichtet das Entwicklerteam von xx network, das hinter dem xx Messenger steht, in einer Nachricht an uns. Für die Einrichtung des xx Messengers benötigt es lediglich die Angabe eines frei wählbaren Usernamens, unter dem man dann kommuniziert. Wer es auch Kontakten ermöglichen möchte, beim xx Messenger gefunden zu werden, kann optional noch eine Mailadresse oder Telefonnummer angeben. Im Anschluss können direkt Chats gestartet, Nachrichten versendet, und auch Fotos und Audiodateien verschickt werden.

Die hohen Sicherheitsstandards des xx Messengers haben leider auch ihre Nachteile: So ist es gegenwärtig noch nicht möglich, ein erstelltes Nutzerkonto auf ein anderes Gerät mitzunehmen oder Chatverläufe zu sichern. Auch weitergehende Personalisierungen wie Hintergrundbilder, Chatfarben und mehr sucht man in diesem neuen Messenger vergeblich. Wie eingangs schon erwähnt, wird hier der Fokus komplett auf Datenschutz und Sicherheit gelegt – andere Bereiche der App kommen daher aktuell noch zu kurz. Auch auf eine angepasste iPad- oder Mac-App muss bisher noch verzichtet werden. Weitere Eindrücke vermittelt euch das abschließende YouTube-Video. Weitere Infos gibt es auch auf der Website von xx Network.