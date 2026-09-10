Yeelight Bedside Lamp D1 ist jetzt erhältlich: Matter trifft auf Nachtlicht

Die Yeelight Bedside Lamp D1 ist inzwischen nicht mehr nur ein angekündigtes Produkt, sondern tatsächlich bei europäischen Händlern erhältlich. Die kompakte LED-Nachttischlampe richtet sich vor allem an Nutzer und Nutzerinnen, die ihr Licht direkt ins Smart Home integrieren möchten. Besonders interessant ist dabei die Unterstützung von Matter over Thread: Damit setzt Yeelight bei der neuen Gerätegeneration auf den offenen Smart Home-Standard, anstatt die User ausschließlich an das eigene Ökosystem zu binden. Die Matter-Zertifizierung der D1 bestätigt neben Thread auch Bluetooth als unterstützte Funkschnittstelle.

Wer bereits einen kompatiblen Thread Border Router im Haushalt besitzt, kann die Lampe direkt und ohne Notwendigkeit eines Yeelight-Hubs in ein Matter-Netzwerk integrieren. Unterstützt werden unter anderem Apple Home, Google Home, Amazon Alexa und Samsung SmartThings. Dadurch lässt sich die D1 per App oder Sprachbefehl steuern und auch in Automationen einbinden. Thread soll dabei für eine schnelle und stabile Kommunikation innerhalb des Smart Homes sorgen.

480 Lumen und 16 Millionen Farben

Bei den Lichtfunktionen gibt sich die D1 ziemlich vielseitig. Die 11 Watt starke Lampe erreicht bis zu 480 Lumen und bietet neben klassischem Weißlicht eine Farbtemperatur zwischen 2.700 und 6.500 Kelvin. Dazu kommen bis zu 16 Millionen Farben, womit sich vom warmen Abendlicht bis zur bunten Ambientebeleuchtung so ziemlich alles realisieren lässt. Die Helligkeit kann stufenlos angepasst werden, während das gleichmäßig leuchtende Gehäuse für eine diffuse Beleuchtung sorgen soll.

Eine der interessanteren Funktionen steckt allerdings am unteren Ende der Helligkeitsskala. Im Moonlight-Modus lässt sich die D1 auf gerade einmal 2 Lumen herunterregeln. Das reicht als dezentes Orientierungslicht, ohne das Schlafzimmer nachts gleich komplett auszuleuchten. Gerade für den Gang ins Badezimmer oder einen kurzen Blick auf den Nachttisch dürfte dieser Modus praktisch sein. Bedient werden kann die Lampe dabei auch direkt am Gerät: Über das Touch-Panel lassen sich unter anderem Ein- und Ausschalten, Helligkeit, Farben und Lichtmodi steuern.

Auch bei den Abmessungen bleibt die D1 mit rund 200 × 140 Millimetern auf typische Nachttisch-Formate zugeschnitten, und mit ihrem Gewicht von knapp 1,2 Kilogramm ist sie auch nicht sonderlich schwer. Erste europäische Händler führen das Modell bereits in ihrem Portfolio. Bei Amazon in Deutschland gibt es die neue Yeelight Bedside Lamp D1 auch bereits zum Preis von 49,99 Euro zu kaufen. Wer über ein Prime-Abo verfügt, profitiert von einer Lieferung am nächsten Werktag.