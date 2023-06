YouTube bestätigt Test für ein Werbeblocker-Verbot

Werbung auf YouTube macht mir keinen Spaß. Daher habe ich auch YouTube Premium abonniert. Falls ihr auf einen Werbeblocker setzt, könnten für euch bald die Lichter ausgehen. Aktuell führt YouTube „weltweit ein kleines Experiment durch, das Zuschauer mit aktivierten Werbeblockern dazu auffordert, Werbung auf YouTube zuzulassen oder YouTube Premium zu nutzen.“

Gegenüber The Verge sagt Google-Sprecher Oluwa Falodun: „Die Erkennung von Werbeblockern ist nicht neu, und andere Anbieter fordern die Zuschauer regelmäßig auf, Werbeblocker zu deaktivieren.“ Wer also YouTube mit eine Ad-Blocker verwendet, könnte bald ausgeschlossen werden. Entweder es wird Werbung zugelassen oder das Video bleibt gesperrt. YouTube wird die entsprechenden Nutzer und Nutzerinnen vorab mehrfach darauf hinweisen, bis es zu einer Video-Sperre kommt.

„Wir nehmen die Deaktivierung der Wiedergabe sehr ernst und werden die Wiedergabe nur dann deaktivieren, wenn die Nutzer wiederholte Aufforderungen, Werbung auf YouTube zuzulassen, ignorieren. In Fällen, in denen Zuschauer das Gefühl haben, dass sie fälschlicherweise als Nutzer eines Werbeblockers gekennzeichnet wurden, können sie dieses Feedback teilen, indem sie auf den Link in der Aufforderung klicken.“, teilt Falodun weiter mit.

Durch diese Maßnahme will Google sicherstellen, dass die Videoersteller für ihre Arbeit entlohnt werden und die Plattform auch zukünftig kostenlos bleibt. „Wir möchten die Zuschauer darüber informieren, dass Werbeblocker gegen die Nutzungsbedingungen von YouTube verstoßen, und es ihnen erleichtern, Werbung auf YouTube zuzulassen oder YouTube Premium für ein werbefreies Erlebnis zu nutzen“.

Die Frage an euch: Wenn YouTube hart durchgreift, schaltet ihr euren Werbeblocker aus? Greift ihr zu YouTube Premium oder schaltet ihr dann einfach ab?

Screenshot 2: sazk100/Reddit.