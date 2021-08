YouTube startet Test von Bild-in-Bild-Funktion auch in Deutschland

Es ist eine Funktion, auf die ich schon sehr lange warte – und nun scheint die Zeit gekommen zu sein. Für seine Premium-Abonnenten bietet YouTube ab sofort eine neue Testfunktion an, die die Bild-in-Bild-Funktion in der YouTube-App auf iPhone und iPad ermöglichen soll.

So heißt es auf youtube.com/new: „Mit der Funktion „Bild im Bild“ kannst du YouTube-Videos im Miniplayer abspielen und gleichzeitig andere Apps nutzen.“ Die Testfunktion kann einfach per Mausklick aktiviert werden und soll danach in der YouTube-App zur Verfügung stehen.

Die Handhabung ist denkbar einfach: „Wische nach oben (oder tippe auf die Startbildschirmtaste), während du ein Video ansiehst, um die App zu schließen und das Video in einem Miniplayer anzusehen.“

Leider will es bei mir trotz Premium-Abo und Aktivierung der Testfunktion noch nicht klappen. Auch nach einem Neustart der YouTube-App und einem erneuten Login mit meinem Konto will es nicht klappen. Vielleicht habt ihr ja mehr Erfolg? Ich bin auf euer Feedback in den Kommentaren gespannt.