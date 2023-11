Zahlreiche praktische HomeKit-Apps reduziert erhältlich

Der Entwickler Aaron Pearce hat uns in den vergangenen Jahren schon mit einigen Apps versorgt, die das Leben rund um HomeKit etwas einfacher gemacht haben. Am heutigen Monat könnt ihr einige der praktischen Apps noch mit Rabatten zwischen 40 und 50 Prozent kaufen. Welche Apps das genau sind, verraten wir euch natürlich.

HomeRun 2: Lifetime-Lizenz mit 47 Prozent Rabatt

HomeKit-Szenen mit der Apple Watch aktivieren? Mit HomeRun ist das kein Problem. Auf dem iPhone könnt ihr HomeRun einrichten. Für jede Szene lässt sich ein entsprechendes Symbol wählen, auch Emojis sind möglich. Auf der Apple Watch kann dann eine Komplikation genutzt und Szenen so noch schneller vom Handgelenk aus aktiviert werden.

HomeCam: Kamera-App mit 50 Prozent Rabatt

Eure Kameras auf iPhone, iPad und Apple TV immer im Blick. Eines der Highlights von HomeCam ist sicherlich auch die Anzeige von Sensor-Daten auf dem Kamera-Bild. Ist im gleichen Raum neben einer Kamera auch ein Gerät wie etwa der Eve Room verbaut, können Daten wie Temperatur oder Luftfeuchtigkeit angezeigt werden.

HomePass: HomeKit-Codes einfacher verwalten

Die App HomePass for HomeKit hat sich auf das Speichern von HomeKit-Codes spezialisiert und kann mittlerweile eine Möglichkeit zur Speicherung von Matter-Codes anbieten. Besonders bei Geräten, bei denen der Code nicht auf dem Gerät aufgeklebt ist, eine sehr praktische Sache.

HomeLog: Was passiert im Hintergrund?

Kurz gesagt bietet uns HomeLog alles das, was Apple nicht selbst in HomeKit integriert hat. Insbesondere für größere Installationen sicherlich ein tolles Werkzeug, um Prozesse zu überblicken und mögliche Fehlerquellen zu identifizieren. Es stehen zahlreiche Filter zur Verfügung, per Rechtsklick auf ein Gerät kann man dessen Log abrufen oder es auch als Favorit markieren. Lohnenswert ist auch ein Blick in die Einstellungen der Mac-App: Dort können als unsichtbar markierte Geräte verwaltet und eine Menüleisten-Erweiterung aktiviert werden.