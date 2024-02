Zendure Aio 2400: Der bisher schickste Balkonkraftwerk-Speicher

Speicher für Balkonkraftwerke könnten das spannende Thema des Jahres werden. Anker Solix hat erst letzte Woche neue Bundles auf den Markt gebracht, EcoFlow will im März seine erste Outdoor-geeignete Speicherlösung vorstellen. Und auch Zendure hat ein neues Modell am Start, das bereits in Kürze startet.

Eine offizielle Ankündigung steht zwar noch aus, die ersten Online-Shop haben das neue Zendure Aio 2400 All-in-One-System aber bereits gelistet. Wobei All-in-One nicht ganz korrekt ist, denn einen geeigneten Wechselrichter müsst ihr noch selbst beisteuern. Der PV-Hub, der beim Solarflow-System von Zendure notwendig ist, ist aber bereits in den Aio 2400 integriert.

Speicher ist Outdoor-geeignet und flüsterleise

Insbesondere optisch macht der neue Balkonkraftwerk-Speicher von Zendure eine ziemlich schicke Figur. Der Aio 2400 sieht so ein bisschen aus wie ein Heizkörper und kann entweder auf einem Standfuß oder direkt an der Wand montiert werden. Er ist Outdoor-geeignet (Wasserschutz und Heizung) und arbeitet ohne Lüfter, kann also auch problemlos im Innenbereich montiert werden.

Die Speicherkapazität wird mit 2400 Wattstunden angegeben und ist im Gegensatz zum Zendure Solarflow System nicht erweiterbar. Gerade im Sommer sind 2,4 Kilowattstunden Speicher meiner Erfahrung nach schon das unterste Minimum. Hier kommt es aber wohl auch auf eure Bedürfnisse, das Budget und den Platz an.

So viel PV-Leistung kann Zendure Aio 2400 aufnehmen

Interessant sind die beiden PV-Eingänge des Zendure Aio 2400, die beide mit einem eigenen MPPT arbeiten. Der erste Eingang arbeitet mit 16 – 60 Volt und maximal 14 Ampere für eine Eingangsleistung von bis zu 400 Watt. Der zweite Eingang verträgt sogar 20 Ampere und bis zu 800 Watt, damit ist er perfekt geeignet um mit zwei parallel geschalteten PV-Module zu arbeiten. Gerade bei nicht ganz so gutem Wetter kann man den Ertrag so erheblich steigern.

Der Zendure Aio 2400 verfügt zudem über zwei PV-Ausgänge, dank denen man wohl jeden klassischen Mikro-Wechselrichter wird anschließen können. Dieser wird übrigens auf der Rückseite des Zendure Aio 2400 versteckt montiert, was mir optisch sehr gut gefällt.

Der Listenpreis des Zendure Aio 2400 All-in-One Balkonkraftwerk-Speichers wird voraussichtlich bei 1.499 Euro liegen – allerdings ohne Mehrwertsteuer. Aktuell wird diese ja beim Kauf noch erlassen.