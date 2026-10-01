Zone Vibe Pro: Logitech stellt neuen Over-Ear-Kopfhörer für 259 Euro vor

Die Auswahl an Over-Ear-Kopfhörern ist mittlerweile mehr als beträchtlich. Erst in der vergangenen Woche habe ich euch mit den neuen Sonos Ace Ultra ein neues Top-Modell vorgestellt, das vor allem in Kombination mit Sonos-Lautsprechern sehr interessante Möglichkeiten bietet. Nun ist Logitech mit den Zone Vibe Pro an der Reihe – und auch hier wird eine ganz bestimmte Richtung eingeschlagen.

Die neuen Over-Ear-Kopfhörer sind ab heute für 259,99 Euro erhältlich, die Auslieferung bei Amazon erfolgt in der kommenden Woche. Für die Zone Vibe Pro hat Logitech den Fokus nicht nur auf den Komfort, sondern auch auf eine lange Lebensdauer und Nachhaltigkeit gelegt. In der heutigen Zeit ja durchaus wichtige Punkte.

So bestehen die Kunststoffbauteile des Zone Vibe Pro zu mindestens 29 Prozent aus zertifiziertem recyceltem Kunststoff. Die Seltene-Erden-Metalle in den internen Magneten des Headsets bestehen zu 100 Prozent aus Recycling-Material. Gleiches gilt für das im Akku verwendete Kobalt.

Und sollte irgendwann mal etwas kaputtgehen, dann können die Zone Vibe Pro durchaus repariert werden und müssen nicht sofort im Müll (beziehungsweise auf dem Wertstoffhof) landen. Es lassen sich nicht nur die Kopfbügel und die Ohrpolster tauschen, sondern auch die verbauten Akkus.

So viel Komfort sollen die Zone Vibe Pro bieten

Voll aufgeladen halten die neuen Over-Ear-Kopfhörer von Logitech übrigens 30 Stunden lang durch, wenn ihr Musik hört. Schaltet ihr die aktive Geräuschunterdrückung aus, sind sogar bis zu 66 Stunden Laufzeit möglich. Im Fall der Fälle reichen 5 Minuten Laden per USB-C während der Nutzung aus, um wieder weit mehr als 1 Stunde Musik hören zu können.

Spannend sieht auch der Kopfbügel aus, der über ein neu gestaltetes, weiches Kopfband verfügt. Dieses soll den Druck beim Tragen des Headsets noch gleichmäßiger um den Kopf verteilen. Das sieht auf den ersten Blick durchaus sinnvoll aus, selbst ausprobiert haben wir den neuen Logitech Zone Vibe Pro bisher allerdings noch nicht.