Zubehör fürs iPhone 18 Pro: Zens Nightstand Charger Pro 2 und 100W Power Adapter

Wer sein iPhone und seine Apple Watch jeden Abend aufladen möchte, kennt das Problem: Mehrere Kabel und Netzteile nehmen Platz weg und sorgen schnell für Unordnung. Mit dem Nightstand Charger Pro 2 bietet der niederländische Zubehör-Hersteller Zens eine überarbeitete Version der eigenen kabellosen Ladestation, die genau dieses Problem beheben will. Das Accessoire kombiniert zwei Ladeplätze in einem kompakten, faltbaren Gehäuse und wurde in der Vorgängerversion bereits von Fabian in einem Test unter die Lupe genommen.

Auf der Smartphone-Seite setzt Zens auf eine magnetische Ladefläche mit Unterstützung für Qi2 und MagSafe. Kompatible iPhones ab dem iPhone 12 lassen sich dadurch bequem positionieren und mit bis zu 15 Watt kabellos laden. Der MagSafe-Charger kann bis zu 35 Prozent Akkuladung in 30 Minuten erreichen, abhängig von den jeweiligen Ladebedingungen. Auch kompatible Android-Smartphones mit Qi- beziehungsweise Qi2-Unterstützung und einem geeigneten magnetischen Gehäuse können unterstützt werden.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf Apples StandBy-Funktion. Wird das iPhone horizontal auf der Ladestation platziert, aktiviert sich der Modus automatisch, sofern die Funktion auf dem Gerät verfügbar ist. Das Smartphone kann dann beispielsweise eine Digitaluhr, Widgets oder andere ausgewählte Informationen anzeigen. So wird das iPhone während des Ladevorgangs zum kleinen Informationsdisplay auf dem Nachttisch. Auch Benachrichtigungen und Inhalte aus kompatiblen Apps lassen sich im Alltag nutzen. Wer sein Smartphone nachts ohnehin in Reichweite aufbewahrt, bekommt damit eine zusätzliche Funktion, ohne ein separates Display anschaffen zu müssen.

Auch die Apple Watch lädt mit

Neben dem iPhone bietet der Nightstand Charger Pro 2 eine zweite Ladeposition für die Apple Watch. Beide Geräte können gleichzeitig geladen werden, so dass am Bett nur eine zentrale Ladestation benötigt wird. Die Watch-Ladefunktion unterstützt das Schnellladen mit bis zu 5 Watt für kompatible Modelle. Die Konstruktion besteht aus einer hochwertigen Zinklegierung, die dem Zubehör einen stabilen Stand und eine wertige Haptik verleihen soll. Im direkten Vergleich zum Vorgängermodell wirkt die überarbeitete Version des Pro 2 etwas abgerundeter und symmetrischer. Mit Abmessungen von 9,6 × 9,3 × 2,1 Zentimetern bleibt die Ladestation dabei vergleichsweise kompakt und sollte auf jedem Nacht- oder Schreibtisch Platz finden.

Eine weitere Neuerung betrifft das geflochtene und 1,5 Meter lange USB-C-Kabel, das dem Accessoire beiliegt, so dass sich die Ladestation erstmals mit einem beliebigen Ladegerät und per USB-Anschluss aufladen lässt: Genau dieser Punkt wurde beim Vorgänger immer wieder kritisiert. Ebenfalls mit an Bord ist ein 45W-Ladegerät inklusive dreier Adapter für die EU, UK und die USA. So ist man auch auf Reisen jederzeit gut ausgestattet.

Der 290 Gramm leichte Charger lässt sich flach zusammenklappen und damit leichter transportieren als eine starre Ladestation. Das macht ihn nicht nur für den Nachttisch, sondern auch für den Schreibtisch oder das Reisegepäck interessant. Bei der Verwendung einer Smartphone-Hülle gilt: MagSafe-kompatible Hüllen oder dünne Cases mit weniger als drei Millimetern Stärke sind laut Zens geeignet. Metallhüllen und Wallet-Cases mit Karten können den Ladevorgang dagegen beeinträchtigen.

Kompatibilität und Ausstattung im Überblick

Neben iPhones und Apple Watches nennt Zens auch kabellose Ladecases der AirPods-Generationen 2 und 3 sowie der AirPods Pro als kompatible Gerätefamilien. Darüber hinaus werden unter anderem verschiedene Galaxy-Buds-Modelle und andere Ohrhörer mit kabellosem Ladecase aufgeführt. Die Station ist Qi2- und MFi-zertifiziert und wird mit Netzteil, Bedienungsanleitung und erweiterter Garantiekarte ausgeliefert.

Ich habe den Zens Nightstand Charger Pro 2 (2026) jetzt seit rund zwei Wochen im Einsatz und nutze ihn auf meinem Nachttisch, um in der Nacht mein iPhone 18 Pro im Querformat und samt StandBy-Ansicht aufzuladen. Von der Materialqualität und dem generellen Design bin ich sehr angetan, das Ladegerät wirkt absolut hochwertig und edel. Das mitgelieferte 1,5 Meter lange geflochtene USB-C-Kabel sollte definitiv lang genug sein, um das Ladegerät bequem hinter dem Nachttisch oder Bett an eine Steckdose anschließen zu können. Da sich der Charger auch klein zusammenfalten lässt, wird selbiger sicherlich auch ein Kandidat für die nächsten Reisen bei mir sein.

Beim Kauf des Zens Nightstand Charger Pro 2 sollte man sehr genau darauf achten, dass man das aktualisierte Modell aus 2026 erwischt, das mit einem abnehmbaren USB-C-Kabel, einem 45W-Netzteil und einem USB-C-Anschluss auf der Rückseite aufwartet. Amazon bietet die Neufassung des 2-in-1-Ladegeräts aktuell zum Preis von 99,99 Euro an, auch auf der Website von Zens ist das 2026er Modell zum gleichen Preis zu haben.

Zens 15W Nightstand Magnetic Wireless Charger Pro 2 (2026), Schwarz | Kabelloses... Der Zens Nightstand Magnetic Wireless Charger Pro 2 versorgt Ihr iPhone, Ihre Apple Watch und Ihre AirPods in einem einzigen schlanken, platzsparenden...

Das Ladegerät verfügt über ein flexibles Design, das sowohl im Hoch- als auch im Querformat verwendet werden kann. Beim Aufladen im Querformat wird...

Perfekt für Reisen: Zens 100W USB-C Power Adapter

Wer auf Reisen geht, sucht in der Regel nach einem Netzteil für MacBook, iPhone und iPad, das kaum Platz im Rucksack einnimmt. Genau hier setzt der neue Zens 100W USB-C Power Adapter an. Der niederländische Hersteller kombiniert eine maximale Ladeleistung von 100 Watt mit kompakten Abmessungen von gerade einmal 3,6 × 3,6 × 7,5 Zentimetern. Mit einem Gewicht von nur 46 Gramm fällt das Ladegerät unterwegs kaum ins Gewicht und eignet sich damit auch für den mobilen Einsatz.

Besonders bei USB-C-Notebooks wie dem MacBook Pro können 100 Watt sinnvoll sein, um das Gerät unterwegs möglichst schnell wieder mit Strom zu befüllen. Unterstützt das angeschlossene Gerät USB Power Delivery, stimmen Ladegerät und Endgerät die Energieversorgung miteinander ab. Das bedeutet auch: Nicht jedes Smartphone zieht automatisch die vollen 100 Watt, sondern nutzt nur die Leistung, die es tatsächlich unterstützt. Zens bietet die neue kompakte Netzteilserie zudem mit 30, 45 und 70 Watt an. So gibt es auch für weniger leistungsintensive Geräte passende Alternativen. Wer die maximale Ladeleistung ausschöpfen möchte, sollte zudem auf ein geeignetes USB-C-Kabel achten.

Was gerade bei den neuen iPhones der 18 Pro-Serie interessant ist, ist die AVS-Technologie von Zens, die es ermöglicht, ein iPhone 18 Pro (Max) binnen 15 Minuten auf 50 Prozent aufzuladen. Dafür wird mindestens ein Ladegerät mit 60 Watt und AVS benötigt, beim iPhone Duo wird mit diesen Spezifikationen der Akku in 20 Minuten auf 50 Prozent geladen. Doch was ist AVS genau? AVS steht für Adjustable Voltage Supply. Diese Technologie ermöglicht es dem Ladegerät, die Spannung präzise an den aktuellen Energiebedarf des iPhones anzupassen. Das Prinzip lässt sich mit einem Wasserhahn vergleichen: Ein herkömmliches Ladegerät arbeitet mit einigen festgelegten Leistungsstufen, ein Ladegerät mit AVS kann die Leistungsabgabe dagegen deutlich genauer regulieren. Mehr zu AVS gibt es auch in einem Blogbeitrag von Zens.

Preis und Ausstattung im Überblick

Zens bewirbt das 100-Watt-Netzteil als kompakten Begleiter für den Alltag und auf Reisen. Der Hersteller nennt außerdem eine gesetzliche Gewährleistung von mindestens zwei Jahren und ein 14-tägiges Rückgaberecht. Vor dem Kauf lohnt sich ein Blick auf die technischen Anforderungen der eigenen Geräte: Neben der maximalen Wattzahl spielen unterstützte Ladestandards, der Leistungsbedarf des Notebooks bzw. MacBooks und die Zahl der benötigten Anschlüsse eine wichtige Rolle. Aktuell können alle Zens AVS-Ladegeräte, teilweise auch mit USB-C- und USB-A-Ports, in den Farben Schwarz und Weiß im Webshop des Herstellers bestellt werden. Mein Exemplar mit 100 Watt Leistung und zwei USB-C-Anschlüssen kostet 49,99 Euro.