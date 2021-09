Zuverlässige und schnelle Eero-Router von Amazon wieder reduziert erhältlich

Ihr seid mit der WLAN-Abdeckung bei euch Zuhause und vielleicht auch mit eurem bestehenden Router unzufrieden? Dann werft doch mal einen Blick auf die Router der Amazon-Tochter Eero, die es heute wieder deutlich günstiger zu haben gibt. Bevor wir zu den Preisen kommen, möchte ich euch aber noch ein paar weise Worte mit auf den Weg geben.

Wichtig zunächst einmal: Im Gegensatz zu den Routern von AVM (Fritz!Box) verfügen die Eero-Modelle nicht über ein integriertes Modem. Es ist aber zum Beispiel auch kein Problem, dass Eero-System an eine Fritz!Box anzuschließen, die dann nur noch als Modem und nicht mehr als Router fungiert.

Ich habe aktuell den Eero Pro bei mir Zuhause im Einsatz, insgesamt drei Module versorgen die drei Etagen in meinem massiv gebauten Reihenhaus inklusive Fußbodenheizung. Damit erreiche im im Dachgeschoss, also der am weitesten vom Internet-Anschluss entfernten Etage, noch WLAN-Geschwindigkeiten von weit über 300 Mbit/s. Das dürfte schneller sein als die meisten Internet-Anschlüsse hergeben.

Das 3er-Set der Eero Pro bekommt ihr derzeit für 305 Euro (Amazon-Link), der reguläre Preis liegt bei 469 Euro. Noch preisgünstiger ist der neue Eero mit WiFi 6, aber ohne Pro. Auch hier aber ich im Praxis-Test Geschwindigkeiten von 300 Mbit/s erreichen können. Allerdings verfügen die Satelliten der Eero ohne Pro über keine LAN-Anschlüsse. Falls ihr die eh nicht benötigt, bekommt ihr das 3er-Set bereits für 224 statt 299 Euro (Amazon-Link).

Alle Eero-Modelle unterstützen übrigens schon HomeKit. Was genau euch hier geboten wird, könnt ihr in diesem Artikel nachlesen.

265 Bewertungen Amazon eero Pro WLAN-Mesh-System – 3er-Set Leistungsfähige Abdeckung im ganzen Zuhause– Ein Set mit 3 eero Pro ist ein WLAN-System für das gesamte Zuhause, das Ihren Router ersetzt und eine Fläche von bis zu 560 m² abdeckt.

Maximale Flexibilität – Erweitern Sie Ihre Abdeckung jederzeit mit der unkomplizierten, übergreifend kompatiblen Hardware von eero.