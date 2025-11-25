Mova G70 Complete: Was kann der 229 Euro Akku-Staubsauger?

Mit dem Mova G70 Complete ist vor einigen Wochen ein neuer Akku-Staubsauger gestartet, den es jetzt in der Black Friday Woche schon deutlich günstiger gibt. Statt ohnehin schon starker 299 Euro kostet die Neuerscheinung derzeit nur 229 Euro. Ein echtes Schnäppchen? Jedenfalls sollte man sich nicht von der Sterne-Bewertung bei Amazon beirren lassen, denn der Mova G70 Complete ist auf einer gemeinsamen Produktseite mit einigen anderen Modellen gelistet.

Ich habe den Mova G70 Complete bei mir zuhause ausprobiert und bin von den zahlreichen interessanten Ideen beeindruckt, die ich zu diesem Preis nicht erwartet hätte. Es gibt aber auch zwei Punkte, bei denen ich nicht ganz zufrieden bin – wobei das unter Umständen Dinge sind, die für euch gar nicht so relevant sind. Aber immer der Reihe nach.

Zunächst möchte ich einen Blick auf die wichtigsten technischen Daten werfen. Das sind die Punkte, die der Hersteller uns auf der Produktseite mit auf den Weg gibt:

Lückenlose Vorderkantenreinigung mit Roboterarm

Starke Saugkraft von 225 AW

Optilnsight Multi-Oberflächendoppelbürste

Doppelseitige Staubabstreifringe

Bis zu 99,99 % Filterleistung

Effortlessly Cleans Multi Surfaces

6-Segment Telescopic Wand

Angebot Mova G70 Complete Akku Staubsauger mit Roboterarm, 38.000 Pa, OptiInsight... Roboterarm: Der Roboterarm wurde für die Kantenreinigung entwickelt und ermöglicht es dem G70 Complete, vorne bündig an Wänden und Möbeln zu...

OptiInsight Multi-Oberflächen-Doppelbürste: Die OptiInsight Multi-Oberflächen-Doppelbürste wurde für eine effektive Saugleistung auf...

Die Sache mit dem Roboterarm

Ein Roboterarm in einem Akku-Staubsauger? Das klingt wirklich futuristisch. Zumindest die Bezeichnung kann man aber getrost als Marketing-Gag bezeichnen. Mit einem Roboter hat die ganze Sache wirklich absolut nichts zu tun. Es geht um eine kleine Mini-Fluffy-Walze, die an der Front der Bodendüse zu finden ist. Diese drückt sich mechanisch gegen Möbel, Kanten oder Fußleisten und hilft so, direkt bis in Ecken zu reinigen. Da die Walze einen bedeutend kleineren Durchmesser hat, funktioniert das wirklich erstaunlich gut. Mit einem Roboterarm hat das aber wirklich nichts zu tun.

Auch auf der freien Fläche bin ich mit der Saugleistung auf Hartböden sehr zufrieden. Die 225 Airwatt sind guter Durchschnitt und auf Laminat, Fliesen oder Parkett kommt es ohnehin mehr auf die Walze an. Die ist beim Mova G70 Complete gut gestaltet und erlaubt auch mal einen Abstecher auf kurze Teppiche. Eine kleine LED-Beleuchtung an der Front macht Schmutz ein bisschen besser sichtbar, das funktioniert vor allem in dunkleren Ecken sehr gut. Bei hellem Tageslicht ist die LED ein bisschen zu schwach.

Mova verspricht zudem: „Die Gummistreifen sind entlang der Hauptrollenbürste angeordnet und lenken Schmutz in den Staubbehälter, bevor er sich um die Walze wickelt.“ So sollen sich keine Haare mehr verheddern. Nach einigen Tagen konnte ich hier tatsächlich noch nichts ausmachen, ein richtiges Fazit kann man in dieser Disziplin aber erst nach einigen Wochen ziehen.

Was sonst noch im Lieferumfang steckt

Der Mova G70 Complete kommt mit einem großen Zubehör-Paket, natürlich auch mit einer kleinen Mini-Bürste. Mit dieser kann man Polster und Matratzen wunderbar reinigen. Ebenso mit dabei sind Fugendüse und Kombi-Aufsatz. Eine „Multi-Oberflächen-Teppichbürste“ kann für den Einsatz auf längeren Teppichen verwendet werden. Hier zählt der Mova G70 Complete mit den 225 Airwatt nicht zu den absoluten Spitzenreitern, liefert aber gute Ergebnisse.

Was mir nicht ganz so gut gefallen hat

Zwei Dinge haben mir am Mova G70 Complete nicht ganz so gut gefallen. Da wäre zunächst einmal der Klang. Klingt komisch, denn Staubsaugen ist ja immer irgendwie „laut“. Akustisch gibt es da aber durchaus Unterschiede, denn mein Dyson V15 arbeitet mit der Fluffy-Bürste deutlich leiser. Insbesondere mit der Standard-Bürste entwickelt der Mova G70 Complete einen schon etwas seltsamen Sound, den ich gar nicht so genau beschreiben kann. Ist das am Ende des Tages wirklich störend? Vermutlich nicht wirklich.

Etwas kritischer sehe ich die Gewichtsverteilung rund um das Handteil. Der Griff, das sieht man auf dem folgenden Bild im Vergleich mit dem Dyson V15 ganz gut, ist ganz am Ende des Geräts angebracht. Obwohl er auf dem Papier nicht schwerer ist, fühlt er sich deutlich schwerer an. Bei Dyson sitzt der Griff unter dem Motor, womit sich das Gewicht auf Dauer deutlich angenehmer verteilt.

Diese pfiffigen Ideen sind um Mova G70 Complete integriert

Auf der anderen Seite bietet der Mova G70 Complete spannende Features, die es bei Dyson nicht gibt. Da wäre zum Beispiel das in der Länge verstellbare Saugrohr. Sechs Stufen ermöglichen eine Anpassung um insgesamt 22 Zentimeter. Das kann für kleine und große Personen in den unterschiedlichsten Situationen sehr hilfreich sein.

Auch beim Staubbehälter kann Mova punkten. Dieser lässt sich einfach entnehmen und ohne den Staubsauger selbst zur Mülltonne bringen. Zudem wird der Inhalt mit einem Schieber nicht nur aus dem Behälter geschoben. Der gleiche Schieber reinigt in die andere Richtung auch den inneren Filter. Das ist definitiv eine praktische Sache.

Ebenso muss man nicht auf ein kleines Display und zwei Schalter zur einfachen Steuerung verzichten. Die Akkulaufzeit beträgt dabei im Auto-Modus mit der Bodendüse 30 bis 40 Minuten, was für den Alltag absolut ausreichend ist. Der Akku des Geräts kann dabei auch einfach gewechselt werden, wobei kein zusätzlicher Akku im Lieferumfang enthalten ist.

Das Fazit: Ein wirklich gelungenes Gerät

Der Mova G70 Complete hat vielleicht nicht unbedingt ein so individuelles und schickes Design wie die Geräte von Dyson. Bis auf einige wenige Punkte überzeugt er aber mit guter Leistung und zahlreichen pfiffigen Ideen, die den Alltag erleichtern. Der große Pluspunkt ist am Ende des Tages der Preis – 229 Euro sind bei diesem Lieferumfang und den gebotenen Funktionen definitiv eine Ansage an die Konkurrenz. Ich werde den Mova G70 Complete definitiv weiter nutzen.