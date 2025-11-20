Aqara U200 für 149,99 Euro: Das Smart Lock mit der besten Preis-Leistung

Bei mir Zuhause schwöre ich ja auf das Nuki Smart Lock Ultra, es sieht einfach fantastisch aus und ist super schnell. Allerdings auch teuer, zumal man Zubehör zusätzlich bezahlen muss. Bei Aqara und dem Aqara Smart Lock U200 sieht das anders aus – vor allem, wenn es dann noch ein sehr gutes Black Friday Angebot gibt.

Aktuell bekommt ihr das regulär 269,99 Euro teure Aqara Smart Lock U200 für nur 149,99 Euro (Amazon-Link). Vor diesem Angebot lag der Preis meist zwischen 170 und 190 Euro. Der Deal kann sich also durchaus sehen lassen. Vor allem, weil im Lieferumfang nicht nur das nackte Smart Lock enthalten ist.

Während das U200 selbst im Handumdrehen an der Innenseite der Tür montiert ist und einen steckenden Schlüssel dreht, ist das wahre Highlight das mitgelieferte Keypad. Das verfügt nämlich nicht nur über ein Tastenfeld, sondern auch über einen Fingerabdrucksensor und einen NFC-Sensor. Diesen kann man mit kleinen NFC-Karten von Aqara oder auch mit dem iPhone oder der Apple Watch nutzen. Es gibt nämlich eine Unterstützung für Apple Home Key.

Das Aqara Smart Lock U200 in meinem (Arbeits-)Alltag

An der Eingangstür unseres Büros ist das U200 von Aqara nun schon mehr als ein Jahr im Einsatz. Wenn ich morgens ankomme, nutze ich normalerweise den Fingerabdrucksensor, um die Tür zu öffnen. Wenn ich bei den jetzt wieder kalten Temperaturen mit dem Fahrrad unterwegs bin und Handschuhe trage, halte ich meine Apple Watch vor das Keypad. Dazu ist zwar eine kleine Verrenkung notwendig, ich muss die Handschuhe aber nicht ausziehen und es geht schneller als die PIN-Eingabe.

Ebenfalls praktisch ist das Keypad, wenn ich tagsüber kurz aus dem Büro heraus muss, etwa zum Müll wegbringen oder Essen besorgen. Oftmals habe ich Jacke und Schlüsselbund schon drinnen liegen lassen, dank Keypad ist der Zugang aber weiterhin problemlos möglich. Und wenn ich mich am späten Nachmittag auf den Weg nach Hause mache, nutze ich die Sperren-Taste am Keypad, um die Tür komplett zu verriegeln.

Einzig allein die Aqara-App finde ich etwas gruselig. Nach der erstmaligen Einrichtung habe ich sie aber nicht mehr wirklich genutzt. Die Fernsteuerung des Aqara Smart Lock U200 läuft bei mir über Apple Home. Dank Matter over Thread ist eine direkte Verbindung zum HomePod (mini) oder Apple TV möglich.

Auch wenn das Aqara Smart Lock U200 optisch vielleicht kein Highlight ist, bekommt ihr ein funktional sehr gut ausgestattetes smartes Türschloss. Der Preis ist mit 149,99 Euro quasi konkurrenzlos für das, was ihr geboten bekommt.